アーバンドック ららぽーと豊洲は4月20日から、2026年10月の開業20周年に向けたリニューアルを記念するキャンペーンを開始した。5月10日まで実施する。

ニューオープン&リニューアル店舗

ニューオープン&リニューアル店舗では、期間限定でショッピングや食事がお得に楽しめる特典を用意する。対象店舗・特典内容は施設サイトで公開している。

期間限定でショッピングや食事がおトクに楽しめる特典を用意

4月20日〜5月6日まで、事前取得したクーポンを利用しPayPayで支払うと、最大10%分のポイントが還元されるキャンペーンも実施する。

5月2日〜6日は、ららぽーと豊洲と豊洲公園を舞台に、アーバンスポーツを中心とした大型フェス「TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)」を展開する。ブレイキンやBMXなどの体験会のほか、毎日異なる種目の競技大会を開催。キッチンカーや縁日、ボディペイントなどのアート企画も充実し、お祭り気分を盛り上げる。

TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)