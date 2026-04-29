豊洲ららぽーと、5/10まで20周年に向けた記念イベント開催‐お得な特典も用意
アーバンドック ららぽーと豊洲は4月20日から、2026年10月の開業20周年に向けたリニューアルを記念するキャンペーンを開始した。5月10日まで実施する。
ニューオープン&リニューアル店舗
ニューオープン&リニューアル店舗では、期間限定でショッピングや食事がお得に楽しめる特典を用意する。対象店舗・特典内容は施設サイトで公開している。
期間限定でショッピングや食事がおトクに楽しめる特典を用意
4月20日〜5月6日まで、事前取得したクーポンを利用しPayPayで支払うと、最大10%分のポイントが還元されるキャンペーンも実施する。
5月2日〜6日は、ららぽーと豊洲と豊洲公園を舞台に、アーバンスポーツを中心とした大型フェス「TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)」を展開する。ブレイキンやBMXなどの体験会のほか、毎日異なる種目の競技大会を開催。キッチンカーや縁日、ボディペイントなどのアート企画も充実し、お祭り気分を盛り上げる。
TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)
ニューオープン&リニューアル店舗
ニューオープン&リニューアル店舗では、期間限定でショッピングや食事がお得に楽しめる特典を用意する。対象店舗・特典内容は施設サイトで公開している。
期間限定でショッピングや食事がおトクに楽しめる特典を用意
5月2日〜6日は、ららぽーと豊洲と豊洲公園を舞台に、アーバンスポーツを中心とした大型フェス「TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)」を展開する。ブレイキンやBMXなどの体験会のほか、毎日異なる種目の競技大会を開催。キッチンカーや縁日、ボディペイントなどのアート企画も充実し、お祭り気分を盛り上げる。
TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)