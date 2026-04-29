基本のシナモンロール リンゴの甘味がやさしい by橋本 敦子さん【材料】（マフィン型 6個分）強力粉 200g砂糖 20g塩 3gスキムミルク 6gインスタントドライイースト 2.5gぬるま湯 115g溶き卵 15g無塩バター 10g<フィリング>リンゴ 1/2個グラニュー糖 20gレモン汁 小さじ 1/2<シナモンペースト>シナモンパウダー 5gグラニュー糖 30g牛乳 15gアーモンドプードル 20g<アイシング>粉糖 40g水 5~7g<照卵用>溶き卵 適量【下準備】1、型に分量外のバターをぬる。＜シナモンペースト＞の材料を混ぜ合わせる。リンゴは皮をむき、角切りにしてグラニュー糖と共にフライパンに入れてしんなりするまで炒め、レモン汁を振る。【作り方】1、ボウルに強力粉、塩、スキムミルクを入れて全体を泡立て器で混ぜ、砂糖、溶き卵、ぬるま湯で溶かしたドライイーストを加えてカードで混ぜる。2、生地がひとまとまりになったら、無塩バターを加えて混ぜ、生地を台の上に出してなめらかになるまでこねる。3、生地の表面がなめらかになったら、丸め直し、閉じ目を下にしてボウルに入れ、ラップをして30℃くらいの温かい所に置いて約2倍に膨らむまで待つ(一次発酵30℃、30〜40分)。4、指に分量外の強力粉をつけて生地に第一関節くらいまで突き刺す。指の穴が残ればOK(フィンガーテスト)。ガス抜きをして、丸め直し、ベンチタイムを20分とる。5、＜成形する＞閉じ目を上にして20×36cmの長方形に伸ばし、巻き終わり2cmの部分を残して＜シナモンペースト＞、＜フィリング＞をのせて手前から巻いて巻き終わりはしっかりつまんで閉じる。閉じ目を下にして6等分に切る。6、(5)を切り口が下になるように型に入れ、型の高さと同じくらいになるようおさえこみ、温かい所に置いて、ひと回り大きくなるまで二次発酵する(36℃、30分)。7、(6)の発酵が終わったら、ハケで＜照卵用＞の溶き卵を薄くぬり、200℃に予熱しておいたオーブンで10〜12分焼く。焼き上がったら網にのせて冷ます。8、ボウルに振るった粉糖を入れ、水を加えてトロリとするまで混ぜ、(7)が冷めたら、表面にかける。＜アイシング＞がかたいようなら、湯煎にかけると柔らかくなります。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンによって温度や焼き時間に違いがあるので、普段からお家のオーブンの癖を知っておく事をお勧めします。