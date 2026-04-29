「GWをターニングポイントに圧倒的強運を引き寄せたい!!」

そんなあなたを強力に救ってくれそうなのが、「本当に運が良くなった」「毎日癒されている」「心があったかくなった」と話題の『1日1分見るだけで願いが叶う！ふくふく開運絵馬』だ。

★出雲大社、神田明神、東京大神宮、伊勢神宮崇敬会で展示中の【百年開運大絵馬】を特別収録

★天然の木曽檜（樹齢300年、年20万本限定希少材）に絵馬師が命を吹き込んだ「全71絵馬」初公開

★史上初！「神道文化賞」受賞・絵馬師が描いた【開運絵馬】の本

金運・仕事運・恋愛＆結婚運・長生き健康運・人間関係運も御利益ザックザック。見るだけで木に宿る神のパワーが奇跡を起こしてくれるかもしれない。

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなるゴールデンウィークのスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

今、引き寄せるべきパワーとは？

「私たちの体にも太陽がある」と言ったらあなたはどう思いますか。

笑顔の素敵な人を見たとき、あなたはその人のことを嫌いになりますか？ 不快になりますか？

相手が笑顔だと、その相手に好印象を持つはずです。

幸せな気持ちや楽しい気持ちになって、こちらも笑顔になりませんか？

これが笑顔の太陽パワーなのです。

そう、私たちの体にも太陽がある。それが笑顔なのです。

ええ？ 何を言っているの？ と思った人もいるかもしれません。

でも考えてみてください。

笑顔はあたたかくないですか。

笑顔の力は人々の心を溶かし、いろんな人の気持ちを明るくするのです。

私は笑顔そのものが、小さな太陽と同じ効果があると言っても過言ではないと思うのです。

辛い時、悲しい時、とても落ち込んでいる時。

笑顔の太陽パワーに助けられた人はきっと多いでしょう。

なぜ笑顔がこんなにもみんなの心を明るく照らすのでしょうか。

「昭和の日」から開運する人のたった1つの習慣

それは私たちの心にあります。

顔の筋肉を動かす笑顔という行為そのものが、心の中からの安らぎ・楽しい気持ち・多幸感を表すので、そんなエネルギーが満ちあふれるんですね。

つまり、私たちの心の中にも太陽があるってことなのです。

「太陽」と「天照大御神」の話は、私たちの中にも当てはまります。

私たちの中にも、小さな宇宙のようなものがある、ということなのです。つまり、「笑顔」の部分は、私たちの中の宇宙で、明るく照らす太陽だということです。

こう思えば、自分の中にも太陽があり、人々を照らすことができるんだと元気な気持ちになりませんか？

あたたかな気持ちは他の人の心を癒すこともできます。

それこそが笑顔で他の人に接することなのです。

この「笑顔の太陽パワー」を持ってすれば、あなたの中にも太陽が燦々と輝き、たくさんの人を照らすことができます。

今日は昭和の日。

みなさん、今日一日、たくさんの笑顔で世の中を照らしましょう。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）