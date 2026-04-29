「わかりましたか？」と聞く人は仕事ができない。仕事ができる人はどう聞く？

「わかった？」で終えているのに、なぜ何度もすれ違うのか。部下の「わかりました」は、理解ではなく“聞きました”の相づちかもしれない。認識のズレを防ぐには、どうすればいいのでしょうか？

SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる 令和リーダーの基本 を本記事で紹介します。

「わかった？」ではなく「復唱して」で指摘を終える

上司が部下に指示や指摘をした際、最後に必ずと言っていいほど口にする言葉があります。

それは「わかった？」です。

そして、部下は必ずこう答えます。

「はい、わかりました」

しかし、数日後にアウトプットが出てくると、上司の意図とはまったく違うものができ上がっている。

「あんなに『わかった』と言っていたのに、なぜ伝わっていないんだ！」と上司は憤慨する。

この悲劇は、どこの職場でも繰り返されています。

部下の「わかりました」は、本当に理解したという意味ではなく、「話を聞きました（だからもう解放してください）」という相槌に過ぎないことが多いのです。

では、この「認識のズレ」をゼロにするにはどうすればいいのでしょうか？

それには「事実と根拠」をセットで伝え、最後に「部下の言葉」で復唱させるという鉄則を守ることです。

ステップ1：「事実」と「根拠」をセットにする

まず、指摘をする際は感情を抜きにして、以下の2つをセットで伝えます。

事実：何が起きているのか、何が間違っているのか。

根拠：なぜそれがダメなのか、なぜ修正が必要なのか。

×悪い例：「この資料、もっとわかりやすくしてよ。お客様に見せられないよ」（「わかりやすく」があいまいで、なぜダメかの根拠がない）

◯良い例：「この資料のグラフだけど、数字の単位が抜けている箇所があるよね（事実）。これだとお客様が金額なのか個数なのか誤解して、トラブルになるリスクがある（根拠）。だから修正してほしい」

このように「事実」と「根拠」を伝えることで、部下は「修正すべき理由」に焦点を当てることができます。

しかし、これだけではまだ不十分です。

ステップ2：部下の言葉で「翻訳」させる

前職のコンサルティング会社には、非常に優秀な上司がいました。

彼は、部下への指示において、あることを徹底していました。

彼は、コミュニケーションには「伝える」→「理解させる」→「納得させる」→「行動させる」の4つの段階があると言いました。

多くの上司は、一方的に話して「伝えた」だけで満足しがちです。

しかし、相手が「理解」し「納得」していなければ、正しい「行動」は生まれません。

そこで、その上司が必ず最後に行っていたのが、「部下に自分の言葉で説明させる（復唱させる）」ことでした。

「さて、ここまで話したけれど、認識がズレるといけないから確認したい。今の私の指示を、○○さんの言葉でもう一度説明してくれるかな？」

これを聞かれた部下は、適当に聞き流していたら答えられません。自分の脳内で情報を咀嚼し、整理してアウトプットしなければならないからです。

部下：「えっと、グラフの単位が抜けているとクレームになるから、単位を追記して再提出する、ということですよね？」

上司：「その通り。頼んだよ」

あるいは、ここでズレが発覚することもあります。

部下：「グラフのデザインをもっときれいにする、ということですよね？」

上司：「いや、デザインではなく、単位の漏れが問題なんだ。そこだけ直してくれればいい」

この「復唱（答え合わせ）」のプロセスを経ることで、初めて「理解」のフェーズが完了するのです。

「わかった？」と聞くのではなく、「どう理解したか、君の言葉で教えて」のたった1分の確認作業が、後の10時間のやり直しを防ぐ最強の防波堤となります。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』から一部を抜粋・編集し作成しました）