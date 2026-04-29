パリSGvsバイエルン 試合記録
【欧州CL準決勝第1戦】(パルク デ プランス)
パリSG 5-4(前半3-2)バイエルン
<得点者>
[パ]フビチャ・クバラツヘリア2(24分、56分)、ジョアン・ネベス(33分)、ウスマン・デンベレ2(45分+5、58分)
[バ]ハリー・ケイン(17分)、マイケル・オリーズ(41分)、ダヨ・ウパメカノ(65分)、ルイス・ディアス(68分)
<警告>
[パ]マルキーニョス(12分)、ファビアン・ルイス(77分)、アクラフ・ハキミ(80分)
└極上のCL名門対決は王者パリSGが5-4先勝! バイエルンも一時3点ビハインドから猛攻、第2戦逆転に望みつなぐ
パリSG 5-4(前半3-2)バイエルン
<得点者>
[パ]フビチャ・クバラツヘリア2(24分、56分)、ジョアン・ネベス(33分)、ウスマン・デンベレ2(45分+5、58分)
[バ]ハリー・ケイン(17分)、マイケル・オリーズ(41分)、ダヨ・ウパメカノ(65分)、ルイス・ディアス(68分)
<警告>
[パ]マルキーニョス(12分)、ファビアン・ルイス(77分)、アクラフ・ハキミ(80分)
└極上のCL名門対決は王者パリSGが5-4先勝! バイエルンも一時3点ビハインドから猛攻、第2戦逆転に望みつなぐ