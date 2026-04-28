Cygamesは、ラジオ特別番組「ウマ娘のオールナイトニッポン GOLD」を5月8日22時より24時にかけて放送する。ニッポン放送をキーステーションに全国19局ネットで放送予定。

【「ウマ娘のオールナイトニッポン GOLD」特報映像】

Cygamesのクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー（ウマ娘）」のラジオ番組が放送されることとなった。パーソナリティはゴールドシップ役の上田瞳さん、オルフェーヴル役の日笠陽子さん、ステイゴールド役の松田颯水さんの3名で、アシスタントはフリーアナウンサーの荘口彰久さんが担当する。

番組はradikoのエリアフリー機能を使って全国から聞くことができるほか、放送に先駆けてふつうのおたよりの募集を実施。募集アドレス（umamusume@allnightnippon.com）にメールを送信し、採用されるとオリジナルステッカーがプレゼントされる。

(C) Cygames, Inc.

