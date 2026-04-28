【WORLD SCOUT】「ガルプラ」桑原彩菜ら、候補者4人が急成長「別人かと思った」「このままデビューできるレベル」パワーアップした姿に驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/28】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃10が4月28日に放送された。候補者のパフォーマンスに反響が寄せられている。
【写真】HYBEオーディション候補者、“別人級”と話題の進化したパフォーマンス
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。最終審査までのレッスン期間を延長することとなり「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活した。
そして急遽、中間評価を実施が決定し、候補者が2人に絞られることに。その後行われる最終審査ではグループに加入する“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
＃10では、中間評価を控える4人がレッスンに励む様子を放送。中間評価では、最終審査のオリジナル課題曲となっていた「PARTY b4 the PARTY」「WE RIDE」の2曲を候補者の4人でパフォーマンスすることとなる。
当初のスケジュールが大幅に伸び、人間関係に悩みを抱える候補者もおり、極限状態の一同はレッスンに奮闘。Ayanaがダンスコーチのニッキー・パラモから「今のあなたをつまらないと感じる」と厳しい指摘を受ける場面や、Aoiがダンスコーチのマーサ・イシハラと言い合いになる場面も映された。数々の苦難や衝突があったが、4人は中間評価に向けて意識を改めみるみる成長する様子を見せた。
そして、中間評価の前日には、4人が最後のレッスンに励む。最後には、これまで厳しい指導が印象的だったマーサから「今まで1ヶ月間毎日、今までの人生の中で一番自分を追い込んだと思う。心も身体も。その自分を信じてあげて欲しい」と激励の言葉が。続けて「私も向き合ったから。この2週間くらい君達の夢しか見なかった。寝ても起きてもあなた達しか私の頭にはなかった」と愛が詰まったマーサからの言葉に候補生は涙を見せた。最後には、マーサが「誇りに思います。出会えてよかったです」と伝え、5人は涙ながらにハグをしていた。
数々の苦難を経て迎えた中間評価当日。4人はモノトーンの衣装に身を包み、メイクアップした姿で登場した。審査員は終始笑顔を見せ「沢山練習しましたね」「とてもいいパフォーマンスでした」と4人のパワーアップした姿を絶賛した。
このパフォーマンスを受け、視聴者からは「別人かと思った」「急成長した」「未経験組の成長がとんでもない」「ありえないくらいパワーアップした」「4人でこのままデビューできるレベル」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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【写真】HYBEオーディション候補者、“別人級”と話題の進化したパフォーマンス
◆「ワースカ」4人の候補者が中間評価に挑む
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。最終審査までのレッスン期間を延長することとなり「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活した。
◆「ワースカ」候補者がパワーアップ
＃10では、中間評価を控える4人がレッスンに励む様子を放送。中間評価では、最終審査のオリジナル課題曲となっていた「PARTY b4 the PARTY」「WE RIDE」の2曲を候補者の4人でパフォーマンスすることとなる。
当初のスケジュールが大幅に伸び、人間関係に悩みを抱える候補者もおり、極限状態の一同はレッスンに奮闘。Ayanaがダンスコーチのニッキー・パラモから「今のあなたをつまらないと感じる」と厳しい指摘を受ける場面や、Aoiがダンスコーチのマーサ・イシハラと言い合いになる場面も映された。数々の苦難や衝突があったが、4人は中間評価に向けて意識を改めみるみる成長する様子を見せた。
そして、中間評価の前日には、4人が最後のレッスンに励む。最後には、これまで厳しい指導が印象的だったマーサから「今まで1ヶ月間毎日、今までの人生の中で一番自分を追い込んだと思う。心も身体も。その自分を信じてあげて欲しい」と激励の言葉が。続けて「私も向き合ったから。この2週間くらい君達の夢しか見なかった。寝ても起きてもあなた達しか私の頭にはなかった」と愛が詰まったマーサからの言葉に候補生は涙を見せた。最後には、マーサが「誇りに思います。出会えてよかったです」と伝え、5人は涙ながらにハグをしていた。
数々の苦難を経て迎えた中間評価当日。4人はモノトーンの衣装に身を包み、メイクアップした姿で登場した。審査員は終始笑顔を見せ「沢山練習しましたね」「とてもいいパフォーマンスでした」と4人のパワーアップした姿を絶賛した。
◆候補者の急成長に驚きの声相次ぐ
このパフォーマンスを受け、視聴者からは「別人かと思った」「急成長した」「未経験組の成長がとんでもない」「ありえないくらいパワーアップした」「4人でこのままデビューできるレベル」と反響が寄せられている。
中間評価、4人の成長に反響— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) April 28, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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