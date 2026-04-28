LGエレクトロニクス・ジャパンは、16インチモニター採用で質量1,199gのモバイルノートPC「LG gram Pro 16」計3モデルを4月28日（火）に発売した。

筐体にマグネシウムとアルミニウム合金の新素材「Aerominum（エアロミニウム）」を採用し、薄さ12.4mmの筐体ながらMIL規格準拠の堅牢性を確保しているのが特徴。

ラインアップには、「有機ELディスプレイ」搭載モデルと、「IPS液晶」搭載モデルが用意される。

プロセッサーについても、高いAI処理能力を持ち「Copilot+ PC」に準拠した「インテル Core Ultra プロセッサー」搭載モデルと、モバイル環境で優れたパフォーマンスを発揮する「AMD Ryzen AI プロセッサ」搭載モデルが選択できる。

LG gram Pro（16Z90U-KUB5J）

LG gram Pro（16Z90U-KUB9J）

LG gram Pro（16Z95U-GS55J）

本体カラー：エアロミニウムシルバー OS：Windows 11 Home プロセッサー：インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H NPU性能：最大50TOPS メモリ：32GB （LPDDR5X 8533MHz） グラフィックス：Intel Arc B390 GPU ディスプレイ：16.0型 有機EL（2,880×1,800、16:10、アンチグレア） 通信機能：Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 ストレージ：512GB NVMe（PCIe 5.0） インターフェース：HDMI出力×1、USB Type-C×2（Thunderbolt 4）、USB Type-A×2、ステレオミニジャック バッテリー容量：77Wh バッテリー駆動時間：動画再生16時間 / アイドル時19時間 外形寸法：357.7×251.6×12.4 mm 質量：1,199g 予想実売価格：350,000円前後本体カラー：エアロミニウムシルバー OS：Windows 11 Home プロセッサー：インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H NPU性能：最大50TOPS メモリ：32GB （LPDDR5X 8533MHz） グラフィックス：Intel Arc B390 GPU ディスプレイ：16.0型 有機EL（2,880×1,800、16:10、アンチグレア） 通信機能：Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 ストレージ：1TB NVMe （PCIe 5.0） インターフェース：HDMI出力×1、USB Type-C×2（Thunderbolt 4）、USB Type-A×2、ステレオミニジャック バッテリー容量：77Wh バッテリー駆動時間：動画再生16時間 / アイドル時19時間 外形寸法：357.7×251.6×12.4mm 質量：1,199g 予想実売価格：380,000円前後※販売店限定モデル本体カラー：エアロミニウムブラック OS：Windows 11 Home プロセッサー：AMD Ryzen AI 5 435 プロセッサ NPU性能：最大50TOPS メモリ：16GB （LPDDR5X 7500MHz） グラフィックス：AMD Radeon グラフィックス ディスプレイ：16.0型 IPS液晶（2,560×1,600、16:10、アンチグレア） 通信機能：Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 ストレージ：512GB NVMe （PCIe 4.0） インターフェース：HDMI出力×1、USB Type-C×2（Thunderbolt 4）、USB Type-A×2、ステレオミニジャック バッテリー容量：77Wh バッテリー駆動時間：動画再生17.5時間 / アイドル時23時間 外形寸法：357.7×251.6×12.4 mm 質量：1,199g 発売日：2026年4月28日（火） 予想実売価格：300,000円前後