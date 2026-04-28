◇ONE SAMURAI 1 平田樹ーリトゥ・フォガット（2026年4月29日 有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日に開催する「ONE SAMAURAI 1」の前日公開計量イベント「ONE SAMAURAI 1前日公開計量＆フェイスオフ」が、28日に有明アリーナで行われた。女子アトム級MMAワンマッチで対戦予定の平田樹（日本）とリトゥ・フォガット（インド）が超近距離のフェースオフを見せた。

平田は午前10時からの計量をクリア。しかしフォガットは規定時間内にハイドレーションテストを突破できなかった。キャッチウエートでの試合実施へ交渉となった。

午後5時からの公開前日計量で平田は仕上がった肉体美を披露した。フォガットとは超近距離のフェースオフを見せた。

平田は柔道をベースにしたテイクダウンとトップコントロールを武器に、常に前に出るアグレッシブなスタイルで19年からONEに参戦。

23年のハム・ソヒ戦から4連敗。25年8月にアーティ・カトリに勝利して3年ぶりの白星を挙げた。その勢いのまま同年11月の日本大会で澤田千優と対戦したが、判定負けを喫した。

再起戦も日本大会でマッチメークされた。「豪華なカードの中でも目立っていきたいです。日本大会だからこそ、しっかり勝って会場を盛り上げたいし、観ている人の印象に残る試合をしたいです。自分らしく戦って、また見たいと思ってもらえる試合を見せたいです」と意気込む。「前のような自分を見せたいし、そろそろ試合で見せて逆襲したい。まずは勝つことだけしか考えてないし、ここをしっかり勝って次につなげたい」と誓っている。