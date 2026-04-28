タレントで小説家の宮田愛萌（まなも）が２８日、ブックファースト新宿店で自身の写真展「＃６Ｅ０３０４」（２９日まで同所で開催）取材会を行った。

宮田愛萌写真集制作プロジェクト「＃６Ｅ０３０４」は、写真集が月額制で毎月自宅に届けられるサービスで、使用される写真は完全撮り下ろしとなっている。１周年を迎えた同プロジェクトに対し、「１２冊並んでるのを見ると、いっぱい撮ってもらったなぁと思ってうれしいです」と感慨深げに語った。

また、この日誕生日を迎えた宮田は、淡い水色のドレスを披露。選んだ理由として、「＃６Ｅ０３０４」のキービジュアルの色であったことを挙げた。また、「２８歳ってお姉さんじゃないですか。そういう感じがいいなって思って選びました。」とほほえんだ。

２年目に突入するにあたって今後やってみたいシチュエーションを聞かれると「ファンの人が喜ぶもので言うと、昔メイクを落とす動画がすごく人気だったから、そういう写真があったらいいな」と今後の企画もばっちりな様子。

さらに、「やっぱりまだ諦めていないカッパ。私はカッパになりたくて」と告白。「“独り暮らしの小さなお風呂で、ＯＬさんが飼っているカッパ”っていう設定で撮影をしたいってずっと言ってるんですよ。遠野で釣った、赤いカッパになりたいんです」と目を輝かせた。