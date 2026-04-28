Nextorage株式会社は、4月30日（木）9時00分からAmazonで開催される「ゴールデンウィークスマイルSALE」に参加。メモリーカードやカードリーダーを含む対象製品を特別価格で販売する。期間は5月3日（日）23時59分まで。

今回のセールでは、次世代規格CFexpress 4.0に対応したCFexpress Type Bメモリーカード「NX-B2PROシリーズ」や、動画撮影に最適なVPG400対応のアドバンストモデル「NX-B3AEシリーズ」など、上位ラインの製品も数多く対象となっている。

2025年4月に発表された世界初VPG800対応CFexpress 4.0 Type Aカード「NX-A2PROシリーズ」も対象。640GBモデルが通常10万4,720円のところ、20％OFFの8万3,766円で販売される。また、これらのメモリーカードの性能を最大限に引き出すためのUSB 40Gbps対応カードリーダー各種も10％OFFとなっている。

セール対象製品の詳細は以下の通り（価格はすべて税込）。

CFexpress Type Bメモリーカード

CFexpress Type B用カードリーダー

CFexpress Type Aメモリーカード

CFexpress Type A用カードリーダー

SDXC UHS-II メモリーカード

SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー

microSDXC UHS-IIメモリーカード

microSD & SDメモリーカード用マルチスロットカードリーダー

NX-B2PRO1330G（1,330GB）：261,780円→222,513円（15%） NX-B2PRO660G（660GB）：134,850円→107,880円（20%） NX-B2PRO330G（330GB）：77,680円→62,144円（20%） NX-B2PRO165G（165GB）：38,600円→30,880円（20%） NX-B3AE2000G（2,000GB）：194,610円→155,688円（20%） NX-B3AE1000G（1,000GB）：108,840円→87,072円（20%） NX-B3AE500G（500GB）：59,250円→47,400円（20%） NX-B3SE1024G（1,024GB）：82,170円→69,845円（15%） NX-B3SE512G（512GB）：50,060円→40,048円（20%） NX-B3SE256G（256GB）：29,110円→23,288円（20%） NX-B2SE128G（128GB）：15,180円→13,660円（10%）NX-SB1PRO（USB 40Gbps）：13,980円→12,580円（10%） NX-SB1SE（USB 20Gbps）：8,990円→8,090円（10%） NX-MFB1SE（マルチスロット）：8,990円→8,090円（10%）NX-A2PRO640G（640GB）：104,720円→83,766円（20%） NX-A2PRO320G（320GB）：55,720円→44,576円（20%） NX-A2PRO160G（160GB）：34,970円→27,976円（20%） NX-A1PRO80G（80GB）：15,980円→14,380円（10%） NX-A1PRO40G（40GB）：9,980円→8,980円（10%） NX-A2AE2000G（2,000GB）：179,640円→143,712円（20%） NX-A2AE1000G（1,000GB）：109,160円→87,328円（20%） NX-A2AE500G（500GB）：58,460円→46,768円（20%） NX-A2SE1024G（1,024GB）：100,460円→80,368円（20%） NX-A2SE512G（512GB）：50,360円→40,288円（20%） NX-A2SE256G（256GB）：33,560円→26,848円（20%） NX-A1SE1920G（1,920GB）：79,980円→63,984円（20%）NX-SA1PRO（USB 40Gbps）：13,980円→12,580円（10%） NX-MFA1SE（マルチスロット）：8,990円→8,090円（10%）NX-F2PRO256G（256GB）：46,560円→41,904円（10%） NX-F2PRO128G（128GB）：25,740円→23,166円（10%） NX-F2PRO64G（64GB）：13,620円→12,258円（10%） NX-F2SE512G（512GB）：47,120円→37,696円（20%） NX-F2SE256G（256GB）：27,260円→21,808円（20%） NX-F2SE128G（128GB）：15,560円→12,448円（20%）NX-DF1CL（USB 10Gbps）：7,980円→7,180円（10%）NX-M2SE512G（512GB）：38,610円→30,888円（20%） NX-M2SE256G（256GB）：21,410円→17,128円（20%） NX-M2SE128G（128GB）：13,610円→10,888円（20%）NX-MMF1CL（USB 5Gbps）：4,980円→4,480円（10%）