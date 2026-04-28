シベリアンハスキーが幸せを掴むまでの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「どれだけ寂しかったことか…」「憤りしか感じません」「涙が止まりません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：誰もいない庭で放置された『ガリガリの大型犬』を発見→飼い主に連絡すると…信じられない物語】

庭で放置されたシベリアンハスキー

YouTubeチャンネル「大型犬と子なし夫婦」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーのルークちゃん、アイリッシュセッターのアッシュちゃん＆カイルちゃん、シベリアンハスキーのエイトちゃんの日常を紹介しています。今回は、末っ子のエイトちゃんとの出会いについて投稿したそうです。

エイトちゃんは、もともと別の家で飼われていたわんこでした。しかし、夫婦が離婚したことをきっかけに、ネグレクトを受けることに…。夫婦ともに別の場所へ引っ越し、エイトちゃんは置いて行かれたのだといいます。庭で雨ざらしの状態で放置されたエイトちゃんは、ガリガリに痩せてしまったそうです。

投稿主さんは、そんなエイトちゃんの話を、知人から聞いたのだそう。そこで、一時的に保護することにしたのです。

飼い主からの衝撃的な言葉

保護されたエイトちゃんは、痩せているだけでなく、毛並みもボサボサでした。友人と協力してシャンプーをした結果、見違えるような綺麗なわんこに。

一方、心の状態はいいとはいえなかったといいます。表情に乏しく、怯える姿もたびたび見られたとか。投稿主さんは、飼い主に飼育権を放棄するよう掛け合ったそうです。

しかし、飼い主からの返事は「NO」。理由は、「ローンがまだ残っているから」というあまりに身勝手なものだったといいます。粘り強く交渉を重ね、やっとのことでエイトちゃんを家族として迎え入れることができたのでした。

同居犬との絆にも感動…

トレーニングや人間との暮らしの経験をほとんどできなかったエイトちゃん。家族に迎えてからも、しばらくは大変な時期が続いたといいます。

しかし、先輩犬のみんなが、ときに厳しく、ときに優しくエイトちゃんを支えてくれたのだそう。そのおかげで、エイトちゃんは安心した表情で暮らせるようになったのです。

今では、家族みんなで旅行やキャンプに行ったりと、毎日楽しく賑やかに過ごしているそう。辛い経験を乗り越えて、幸せな犬生を手に入れたエイトちゃんなのでした。

この投稿には「幸せそうな表情してて嬉しくなりました」「大変だと思いますが頑張ってください」「保護してくださり感謝しかありません」などの温かなコメントが寄せられています。

仲睦まじい4匹の日常はYouTubeチャンネル「大型犬と子なし夫婦」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「大型犬と子なし夫婦」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。