東京メトロ三越前駅直結「マンダリン オリエンタル 東京」の37階にある、広東料理「センス」。ここでは、伝統的な広東料理を熟知したシェフによる、中国の高級食材を使った極上の料理を楽しむことができます。

待機スペースは吹き抜けになっていて、取材時の2月には旧正月をテーマにした華やかな装飾が出迎えてくれました。

店内に進むと大きな窓が一面に広がり、「東京スカイツリー」をはじめとする街並みを一望できます。周囲に高い建物が少なく視界が開けていて、開放感たっぷり。都会の喧騒を忘れ、優雅なひとときを過ごせそうです。時季によってはディナーを楽しみながら花火を見下ろすこともできるのだそう。

ご褒美CHECK

絶景を眺めながら最高品質の広東料理を堪能できるのは広東料理「センス」ならでは。非日常的なラグジュアリー体験が叶います。

古典的なチャイニーズスタイルに、モダンなエッセンスを融合させたインテリアがとてもエレガント。ピーコックグリーンとイエローのカラーリングが華やかで、優雅な気分に。

テーブルセッティングやフラワーアレンジメントも、インテリアとマッチしていて洗練されています。目の前に絶景が広がるテーブル席では、自然と話も弾みそう。

随所に飾られているこだわりの調度品もセンスが光り、ラグジュアリーなたたずまい。どれも美しく、つい店内を見渡してしまいます。



窓に面した席に着くと、開放感のある街並みを前に非日常的な気分に。まずは乾杯のドリンクに、ノンアルコール スパークリングをオーダー。

1688 グラン ロゼ フランス メゾン オノレ デュ フォーブール グラス 2860円（税込・サービス料別） ※2026年2月取材時

おすすめの「1688 グランロゼ」は、やさしい甘みと程よい酸味が心地良い味わい。華やかな風味が気分を盛り上げてくれます。

ご褒美CHECK

シャンパンやワイン、ノンアルコールドリンクなど、料理と相性のよいドリンクが豊富に揃っています。季節によってお酒のラインナップが変わるのも魅力。冬は甘みのあるもの、桜のシーズンはピンク系の色味のものなど、季節感に合わせてセレクトされています。

平日ランチコース「ローズ」7480円（税込・サービス料別） コース内容は時期によって変更する場合あり

今回は、平日ランチコース「ローズ」を紹介します。華やかな見た目の点心がコースに入っていて、記念日やお祝い、ご褒美としても人気のメニュー。ヘルシーな食材が多く、罪悪感なく満足できるボリューム感です。

まずはアミューズ として、ひと口分のスープ「SENSEの上湯（シャンタン）」をいただきます。金華ハムと鶏肉、豚肉などを煮込んで作られた極上のスープは、調味料を何も加えず上品で澄んだ味わいが印象的。このスープはさまざまな料理で使われているのだそう。

2つ目の料理は広東料理「センス」でも人気の高い点心。いただく前に、コンディメント（調味料）から好みのものを1つ選びます。ラインナップは広東料理「センス」特製のXO醬、豆板醤、しょうゆ、黒酢の4種類。いちばん人気は、干しエビや干し貝柱、金華ハムで仕上げられた自家製のXO醬です。

点心には下味がついていて、まずはそのまま食べるのがおすすめ。XO醬を少しつけると、濃厚でまた違った味わいを楽しめます。箸が進む味付けで、アルコールとの相性も抜群。豆板醤も自家製で、黒酢は香港で作られたもの。すべての調味料を試してみたくなります。

3種類の蒸し点心がせいろで提供されます。どれも華やかで、きれいなビジュアルにうっとり。蒸し点心はディナーでの提供はしておらず、ランチコースでのみ楽しむことができます。

「プラチナポークの広東焼売」

まずは「プラチナポークの広東焼売」から。岩手県産のプラチナポーク、ズワイガニ、エビ、干し椎茸などを使った蒸し焼売です。肉感のある具がたくさん詰まっていて、エビはプリプリ！ 甘味とうま味が濃縮され、絶妙なハーモニーを生み出しています。

ふた口目は、XO醬を添えて。ピリッとした控えめの辛さで、焼売の素材の味を引き立て、味の変化を楽しめました。

「広東料理「センス」特製 XO醬入り烏賊と中国セロリの木の葉餃」

木の葉の形をしたキュートな緑の蒸し餃子は、表面が金粉パウダーで飾られていてとても華やか。皮がモチモチで、中にはうま味の強いイカや、シャキッとした歯ごたえの中国セロリが。食感や素材の組み合わせを楽しめます。自家製のXO醬が餃子に入っていますが、お好みで追いXO醬を楽しんでも。

「季節野菜の水晶餃」

丸い形の水晶をイメージした蒸し餃子は、ぷるぷるの皮の中に、ビーツや人参、マコモダケや木耳などの食材がぎゅっと詰まっています。具沢山で、口の中でいろんな野菜の味がふわっと広がり、春らしさを感じることができます。

「黄茸 楡茸 衣傘茸 茶樹茸 白木茸と佐倉市きのこ園直送椎茸 人参三種の蒸しスープ」

中国の希少な食材など、5種類の乾燥茸を使った蒸しスープ。千葉県佐倉市から直送している椎茸をベースに5種類の乾燥茸、さらに3種類の彩りのある京人参が合わせられています。どれも珍しい食材で、薬膳に使われるような健康的な成分を含むものもたくさん。

透き通ったスープが美しく、上品な香りが立ち上ります。このスープは、動物由来の食材を一切使わず、乾物だけで出しているのだそう。香りと甘み、うま味が強く、ヘルシーで美容によさそうなのもうれしいポイントです。さまざまな色と形の食材で見た目も華やか。食感も食材によって異なり、ふわふわ、コリコリ、サクサクと、口の中で楽しめます。

ご褒美CHECK

スープに含まれる「楡茸」と「願いが叶う」という意味の「如意」が同じ発音であることから、シェフが「お客さまのおいしいものを食べたいという願いを叶えられたら」という思いを込めて作ったメニューなのだそう。縁起のよいメニューは自分をねぎらうご褒美にもぴったり。

「大海老のフライドガーリック炒め」

続いて、「大海老のフライドガーリック炒め」は、エビを揚げてニンニクと炒めたシェフイチオシの料理。香港の海鮮市場で昔から食べられている、伝統料理をモダンにアレンジしたものなのだそう。

ガーリックの香りが食欲をそそり、お酒にも合いそうです。大きなエビを丸ごと1尾使用していて、とってもボリューミー！ 身がプリプリで想像以上に肉厚です。

「白茶 白毫銀針（はくごうぎんしん）」3080円（税込・サービス料別）

「大海老のフライドガーリック炒め」に合わせて選んでもらったのは、「白毫銀針」という中国茶。白茶といわれる最高級の中国茶の一種で、白い産毛に覆われた、柔らかい茎の部分だけが使われています。

すっきりとした甘さが特徴で、さわやかな余韻が残ります。発酵度が非常に浅い段階で自然乾燥させたお茶なので、味が濃すぎず料理にもマッチ。揚げた料理の油分を取りつつ、口の中をすっきりとしてくれるような味わいです。

ご褒美CHECK

広東料理「センス」ではお茶のメニューも豊富。料理に合わせたおすすめを提案してもらえます。ティーマスターと相談しながら、コース料理に合わせてさまざまなお茶を堪能できる「オーダーメイド ティーペアリングセット」9900円（税込・サービス料別）もおすすめ。希少なお茶や、普段は選ばないようなお茶にも出合うことができます。

「中国江蘇省鎮江醋と山西省の老陳醋 沖縄もろみ酢2種の黒酢酢豚」

広東料理といえば欠かせない料理のひとつ、酢豚。温かい黒酢のソースを目の前でかけてもらえます。黒酢のソースは、酸味や香り、苦味、柔らかさなどの特徴が異なる3種類の黒酢がブレンドされていて絶妙なバランス。

やわらかくジューシーな豚肉に合わせたオリジナルの配合で、奥行きのある味わいです。上にトッピングされた花山椒も、料理のアクセントになっています。

「岩茶大紅袍（がんちゃだいこうほう）」3960円（税込・サービス料別）

黒酢の酢豚に合わせて提供されたのは「岩茶大紅袍」というお茶。烏龍茶のなかでも希少性が高く、お茶が好きな方に人気が高いのだそう。お湯を入れると華やかで香ばしい香りが立ちます。お肉料理と相性がよく、黒酢のコクにも負けないお茶のうま味が魅力です。

「ずわい蟹と海老の雲呑麺」

コースの最後の食事は「ずわい蟹と海老の雲呑麺」。澄んだスープがおいしく、サラッとしていてとても飲みやすい！ 麺は細麺で、繊細な口当たりながらしっかりとしたコシを楽しめます。

花のように美しい形のワンタンには、蟹とエビの具材が詰まっていて濃厚！ モチモチの食感の皮と、肉感のある具材が幸福感を高めてくれます。トッピングされた黄ニラは、やさしい甘さとシャキッとした食感。上品な風味のスープとも好相性です。



「今と昔の杏仁豆腐 杏仁豆腐と蓮の実入り杏仁茶」

満足感たっぷりのコースのラストは、待望の中華デザート。平日ランチコース「ローズ」では、季節限定のデザートを含む4種類から好きなものを1つ選択することができます。今回はそのなかでも定番の2種類をご紹介します。

1品目は「今と昔の杏仁豆腐」。「杏仁豆腐」と聞くと、真っ白で固形状になった形をイメージするのではないでしょうか？ 実は「杏仁豆腐」の歴史は古く、起源は薬膳だったのだとか。このデザートメニューでは、伝統的なスタイルと現代のスタイルの両方を楽しめます。

こちらが「昔の杏仁豆腐」。杏仁には肺や腸をうるおす効果があると言われていることから、中国では古くから薬膳として飲まれていました。スープのようになっていて、同じく薬膳の効能がある百合根や蓮の実が一緒に煮込まれています。

口当たりがよく、濃厚でやさしい味が印象的。香りも強く華やかです。おいしく味わいながら、体もケアできるなんて最高のご褒美デザートです。

こちらが「今の杏仁豆腐」。つるっと固形状になっていて、とってもなめらか！ ハチミツやシナモン、八角を合わせたシンプルなソースがかかっていて、ほのかな甘味とさりげない風味が口の中に広がります。

「マンゴープリン」

「マンゴープリン」も人気のデザート。2層仕立てになっていて、下層には果肉の入ったマンゴープリン、上には濃厚なマンゴーソースがかかっています。スプーンですくうたびに中からゴロゴロとマンゴーの果肉が出てきて、みずみずしい食感を楽しめてとてもぜいたく。 まるでフルーツそのものを食べているようです。

「マンダリン オリエンタル 東京 ブレンドティー」1870円（税込・サービス料別）

デザートと一緒にいただくのは「マンダリン オリエンタル 東京」オリジナルのブレンドティー。ウーロン茶ベースに、リュウガンというライチのような中国のフルーツと、ベルガモットをかけ合わせたブレンドティーです。

フルーティーで柑橘系の香りがふわっと立ち上がり、ひと口でラグジュアリーな気分に。後味がやわらかく、コースの余韻を楽しむのに相応しいフレーバーです。このお茶を目当てに訪問する方もいるくらい人気のお茶なんだそう。

見た目も美しいこだわりの点心や、珍しい高級食材をふんだんに使った看板メニューの数々を味わえる広東料理「センス」。最高の景色とラグジュアリーな空間で、日々の疲れを癒やしてくれるような美食体験を堪能してみて。



■広東料理「センス」（かんとんりょうり せんす）

住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京37F

TEL：03-3270-8188

営業時間：ランチタイム11時30分〜14時30分 ※土・日曜・祝日は11時30分〜16時、ディナータイム17時30分〜21時 ※土・日曜・祝日は18〜21時

定休日：無休



▶▶「ご褒美の新定番」の記事一覧はこちらから！



Text＆Photo：河合華子（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

