夜ドラ『ラジオスター』【第18話あらすじ】 カナデ（福地桃子）が記事に違和感…“被災地の救世主”のような書かれ方
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第18話が、28日に放送される。
【場面カット】「あなたがたきつけたせいだ」と非難されるカナデ（福地桃子）
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第18話 あらすじ
住野（宮田圭子）はすぐに病院に運ばれ、命に別状はなかった。しかし、カナデが病院で待っていると住野の娘が来て「あなたがたきつけたせいだ」と非難されてしまう。そのことをラジオスターの皆に言えないまま放送が始まる。その日は、新聞記事の影響でたくさんのコメントが届くが、カナデは“被災地の救世主”のような記事の書かれ方に違和感を覚える。次第に、“自分は当事者ではない”という不安な気持ちが大きくなっていく。
【場面カット】「あなたがたきつけたせいだ」と非難されるカナデ（福地桃子）
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
住野（宮田圭子）はすぐに病院に運ばれ、命に別状はなかった。しかし、カナデが病院で待っていると住野の娘が来て「あなたがたきつけたせいだ」と非難されてしまう。そのことをラジオスターの皆に言えないまま放送が始まる。その日は、新聞記事の影響でたくさんのコメントが届くが、カナデは“被災地の救世主”のような記事の書かれ方に違和感を覚える。次第に、“自分は当事者ではない”という不安な気持ちが大きくなっていく。