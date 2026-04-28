TBS近藤夏子（かこ）アナウンサー（29）が28日、インスタグラムを更新。子育ての苦しみをつづった。

昨年11月13日、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜午前11時）に生出演し、第1子妊娠を発表。今年1月には出産。現在は産休中。

近藤はストーリーズを更新し「ラジオ聞きました」と自身が出演していた「ジェーン・スー 生活は踊る」を聴いていたことを明かした。

「私は新生児を育てているころ、心も身体も疲れて涙が何故か涙が止まらないときが多々ありました。悲しいわけでもない、でもなぜか涙が止まらないんです。ここで、このままでは私はおかしくなると気がついて母に泣きながら疲れちゃった...と初めて弱音を吐いたんです」と状況を説明。

「そうしたら当たり前だよーー！と。そこでわんわん泣いてすっきりして、人に頼る、人に気持ちを吐き出してみることの大きさを知りました。その日から、すぐ実家に里帰りしました」と明かした。

続けて「スーさん、あゆさんが仰っていたように誰かに気持ちを吐き出してみる、って本当に大切。SNSを見ていると綺麗で完璧なママばっかりで比べちゃうけど、苦労してないママなんていないはず。どう乗り切って、どう切り替えてるかの違いだと思います」と記述。「どうか、誰かに、何かに、頼れますように。産後ケアセンターとかどうかな。相談者さんが、ほっとできるところが見つかりますように」と投げかけた。

東京都出身の近藤アナは慶大法学部法律学科卒業後の2019年にTBS入社。24年10月に結婚を発表。