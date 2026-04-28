　28日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9465枚だった。うちコールの出来高が5021枚と、プットの4444枚を上回った。コールの出来高トップは6万2000円の531枚（170円安230円）。プットの出来高トップは5万5000円の466枚（36円安100円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 293　　　-1　　　 1　　70000　
　　 6　　　-1　　　 1　　69500　
　 467　　　-1　　　 1　　69000　
　　10　　　-2　　　 1　　68500　
　 292　　　-3　　　 1　　68000　
　 105　　　-3　　　 2　　67500　
　 106　　　-4　　　 2　　67000　
　　87　　　-8　　　 3　　66500　
　 207　　 -13　　　 4　　66000　
　　86　　 -24　　　 7　　65500　
　 263　　 -28　　　11　　65000　
　　14　　 -90　　　11　　64750　
　　79　　 -55　　　17　　64500　
　　18　　 -64　　　24　　64250　
　 340　　 -59　　　33　　64000　
　 381　　-148　　　42　　63750　
　　98　　 -85　　　54　　63500　
　　42　　-169　　　72　　63250　
　 322　　-102　　　98　　63000　
　　18　　-183　　 117　　62750　
　　 5　　-171　　 239　　62625　
　 207　　-236　　 149　　62500　
　　 9　　-315　　 160　　62375　
　　10　　-272　　 183　　62250　
　　 2　　-155　　 315　　62125　
　 531　　-170　　 230　　62000　
　　 2　　　　　　 259　　61875　
　 112　　-360　　 245　　61750　
　　 2　　-205　　 480　　61625　
　 114　　-185　　 345　　61500　
　　 1　　 +30　　 575　　61375　
　　14　　　　　　 410　　61250　
　　 9　　-220　　 410　　61125　
　 177　　-220　　 500　　61000　　1590 　　+200　　　19　
　　 3　　-140　　 575　　60875　　1495 　　+370　　　 1　
　　 1　　-605　　 585　　60750　
　　16　　-460　　 635　　60625　
　　89　　-520　　 650　　60500　　1230 　　+225　　　 4　
　　 2　　-475　　 900　　60375　　1060 　　 -10　　　 7　
　　27　　-475　　 845　　60250　　1180 　　+150　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60125　　 970 　　+130　　　 1　
　 406　　-515　　 925　　60000　　1040 　　 +40　　 249　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 985 　　+115　　　 3　
　　 8　　-205　　1015　　59750　　 940 　　+180　　　14　
　　 3　　-260　　1480　　59500　　 815 　　 +70　　 254　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 745 　　 +70　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59125　　 580 　　　　　　　 8　
　　 6　　-970　　1440　　59000　　 630 　　 +20　　 216　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 580 　　 -35　　　21　
　　 5　　+270　　2285　　58500　　 540 　　 -10　　　84　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 450 　　 +65　　　10　
　　　　　　　　　　　　　58125　　 385 　　 +15　　　 5　
　　 4　　-375　　2260　　58000　　 410 　　 -50　　 379　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 345 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 365 　　 -25　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 340 　　 +40　　　16　
　　 7　　-345　　2725　　57500　　 340 　　 -25　　　84　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 257 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 300 　　　+5　　　 7　
　　14　　-860　　3110　　57000　　 253 　　 -52　　 273　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 226 　　-109　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 196 　　 -24　　　90　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 181 　　 -19　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 155 　　 -39　　 252　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 138 　　 -52　　　14　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 125 　　 -20　　　73　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 109 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 115 　　 -26　　　11　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 100 　　 -36　　 466　
　　　　　　　　　　　　　54875　　　94 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　5685　　54750　　　96 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54625　　　81 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　80 　　 -20　　　32　
　　　　　　　　　　　　　54375　　　75 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　78 　　　-7　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54125　　　67 　　 -11　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　69 　　 -25　　 131　
　　　　　　　　　　　　　53875　　　62 　　　+2　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53750　　　58 　　 -26　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　57 　　 -38　　　85　
　　　　　　　　　　　　　53375　　　55 　　 -45　　　30　
　　　　　　　　　　　　　53250　　　50 　　 -10　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　45 　　 -15　　 164　
　　　　　　　　　　　　　52875　　　40 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52750　　　43 　　　-9　　　14　
　　　　　　　　　　　　　52625　　　39 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　37 　　 -13　　　40　
　　　　　　　　　　　　　52250　　　33 　　 -37　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52125　　　31 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　33 　　 -12　　　81　
　　　　　　　　　　　　　51875　　　32 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　　26 　　 -34　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51625　　　27 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　29 　　　-6　　　16　
　　　　　　　　　　　　　51375　　　26 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　23 　　 -13　　 130　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　20 　　 -10　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50625　　　19 　　 -26　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　19 　　　-9　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　20 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　50125　　　18 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　16 　　 -12　　 134　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　17 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　17 　　　-7　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　15 　　　-8　　　25　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　12 　　　-9　　　89　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　11 　　　-4　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　10 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　 9 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　10 　　　-6　　 173　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　 7 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 8 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　 7 　　　-5　　　60　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　 7 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　 5 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 5 　　　-3　　　81　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　 4 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　 4 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　 4 　　　-3　　　83　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　 5 　　　-1　　　20　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 3 　　　-3　　　21　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　 3 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 3 　　　-1　　　14　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　 3 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 2 　　　-2　　　40　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　 2 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　 2 　　　-1　　　33　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 2 　　　-1　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 1 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　 2 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 2 　　　 0　　　28　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 2 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　 2 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 1 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　 1 　　　-3　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 1 　　　-1　　　34　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 1 　　　 0　　　68　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 1 　　　 0　　　 2　

