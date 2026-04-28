「よっぽどな事態」キンタロー。、ブロックされていた人気タレントとツーショット！ 「正直問題www」
お笑い芸人のキンタロー。さんは4月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。ブロックされていた人気タレントとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】キンタロー。＆ブロックしていた人気タレント
ファンからは「おめでとうございます！」「お二人の共演見たかったから嬉しい」「ブロックされてたのwwwww」「ブロックされてたのガチで草」「よっぽどな事態でっせ!!」「正直問題wwwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】キンタロー。＆ブロックしていた人気タレント
「ブロックされてたのガチで草」キンタロー。さんは「祝アレン様からXブロック解除していただきました」と明かし、1枚の写真を投稿。タレントの「アレン様」ことアレンさんとのツーショットです。キンタロー。さんもアレン様と同じくブロンドヘア姿で写っており、和やかな雰囲気に見えます。写真からわだかまりは感じません。
ブロックの理由は？また、一般ユーザーからの「なんでブロックされてたの？」という質問にキンタロー。さんは「ちなみに今日が私、アレン様とのめで鯛、初対面でしてブロックの理由は記憶にないとの事で恐らくある日何かが気に食わなかったのではとの見解でした！」と回答。「アレン様に謎に嫌われてた訳じゃなくて良かったです」と、ほっとした様子も見せています。次に会った時もすてきなツーショットを期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)