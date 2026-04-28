1カ月でここまで変わる！宮里藍、ショート&ボブのヘアチェンジに反響「可愛すぎるよ〜」
宮里藍が自身のインスタグラムを更新。ヘアスタイルの変化を楽しむ様子を公開した。
【写真】宮里藍、ショート&ボブのヘアチェンジ（全8枚）
「ショートとかボブだと、1カ月でこんなにヘアスタイル変えられるなんて楽しすぎ」とコメントし、複数の写真と動画を投稿。「前半が今の髪型」と紹介したショットでは、明るめのヘアカラーのショートボブ姿を披露している。毛先をやや外はねに仕上げ、シースルーの前髪を合わせた軽やかなスタイルで、明るい笑顔や自然な表情の写真が並び、柔らかく親しみやすい雰囲気が印象的だ。一方、後半では印象をがらりと変え、暗めカラーのボブスタイルも公開。前髪はワンレングスで、毛先が内側に収まるよう整えられた上品なシルエットとなっており、大人っぽさが際立つ仕上がりに。サングラスを合わせたショットや、左右に首を振りながら髪の動きを見せる自撮り動画もアップされ、スタイルの違いがよりわかる内容となっている。また美容師との2ショットも披露し、タグ付けとともに感謝の気持ちを添えたほか、ハッシュタグでは「まりなちゃんの影響で」「マツエク復活」とつづり、久々にまつ毛エクステを再開したことも明かしている。この投稿にファンからは「笑顔とのマッチングが最高です」「やっぱりショート似合いますね〜」「前髪有りかわいいですね」といった声が寄せられ、同じボブでも異なる雰囲気を見せた宮里のヘアアレンジの幅広さに反響が集まっている。またバドミントンの元日本代表で五輪メダリストの藤井瑞希からは「へ！前髪かわいすぎ」、プロラクロス選手の山田幸代からも「可愛すぎる」とコメントが届くなど、競技の垣根を越えた親交の広さもうかがえた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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