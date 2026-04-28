BTSが、日本とフランスで同時に記録更新した。3月20日に5枚目アルバム「ARIRANG（アリラン）」をリリースし、過去の発表曲にもいい影響を与えたようだ。

日本レコード協会は28日、18年に発表した「Let Go」が「累計ストリーミング回数1億回を突破し、プラチナ認定した」と発表した。これにより、日本で計17件のプラチナ認定を受け、K−POPアーティストとしての最多記録を更新した。

フランスでも人気が証明された。フランス音楽協会（SNEP）は27日、「ARIRANGがアルバム部門でプラチナ認定を受けた。この認定は、実物のレコードとデジタル販売枚数を合算し、10万枚以上を記録した作品に付与される」と発表した。同国で、計4枚目のプラチナアルバムとなった。

タンパで米国ツアーを開始し、今後、メキシコシティ、ラスベガスなど12都市で31回の公演が行われる。全公演が完売を記録した。17日と18日の東京ドーム公演を含め、計34都市85回公演を実施する予定。これはK−POP歌手の単独ツアーとしては最大規模となる。

来年は、再び日本公演を計画中で、中東地域での公演も追加される予定で、公演回数はさらに伸びそうだ。