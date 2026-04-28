2児の母・北川景子、子育て生活のリアルな近況を明かす「ここまでワンセット」 共感やねぎらいの言葉が続々
2児の母で俳優の北川景子（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。子育てに奮闘する私生活でのリアルな近況を明かし、共感やねぎらいの言葉が寄せられている。
【写真】「娘のイラストをTシャツに」DAIGO＆北川景子ファミリーの親子4人の似顔絵が描かれた娘作オリジナルTシャツ
この日、北川は久しぶりに“ハマっている”ハンドメイドに熱中する時間が取れたことを伝え、ぬいぐるみとしては5作目となる「ハムスター」のぬいぐるみを披露。自身も納得のいく仕上がりになったようで、「かわいい！」とうれしそうにつづった。
なお、ハッシュタグでは「#娘胃腸炎 #治ったら息子にうつる #治ったら私にうつる #ここまでワンセット」と、ここ最近の家庭での出来事をシェア。
コメント欄には、新作のぬいぐるみ作品を称賛する声が寄せられたほか、家庭で体調不良が続く近況報告には「我が家も現在進行形で娘が胃腸炎でダウンしてます そのあと息子、私と続くのかと思うだけで気失いそうです」「私も2児子育て中の母ですが、小さい子達は定期的に病気になる＆最後に母にうつりますよね 景子ちゃんも体調お気をつけてくださいね！」「旦那さん大丈夫なんかい？お大事にしてください」「胃腸炎大変ですよね 治って良かったです！お大事に」との温かなメッセージの数々が届けられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（48）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。
【写真】「娘のイラストをTシャツに」DAIGO＆北川景子ファミリーの親子4人の似顔絵が描かれた娘作オリジナルTシャツ
この日、北川は久しぶりに“ハマっている”ハンドメイドに熱中する時間が取れたことを伝え、ぬいぐるみとしては5作目となる「ハムスター」のぬいぐるみを披露。自身も納得のいく仕上がりになったようで、「かわいい！」とうれしそうにつづった。
コメント欄には、新作のぬいぐるみ作品を称賛する声が寄せられたほか、家庭で体調不良が続く近況報告には「我が家も現在進行形で娘が胃腸炎でダウンしてます そのあと息子、私と続くのかと思うだけで気失いそうです」「私も2児子育て中の母ですが、小さい子達は定期的に病気になる＆最後に母にうつりますよね 景子ちゃんも体調お気をつけてくださいね！」「旦那さん大丈夫なんかい？お大事にしてください」「胃腸炎大変ですよね 治って良かったです！お大事に」との温かなメッセージの数々が届けられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（48）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。