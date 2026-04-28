米大統領専用機内で記者団の取材に応じるトランプ大統領（左）とヘグセス国防長官ら（写真：ロイター＝共同通信社）

2026年2月、米国とイスラエルはイランに対する軍事攻撃を開始した。イランの核・弾道ミサイル計画や軍事インフラなどを標的にしたと説明しているが、この出来事は逆にある疑問を浮かび上がらせた。

なぜ米国は、核兵器をすでに保有し、米本土や同盟国に対する脅威となっている北朝鮮に対して、同じような大規模軍事行動を取らないのか、という点である。

実際、北朝鮮のミサイル開発は現在進行形の脅威である。2026年4月19日には、北朝鮮が新浦付近から複数の短距離弾道ミサイルを発射し、韓国側はそれぞれ約140km飛行したと分析した。英ロイターは、北朝鮮国営メディアが金正恩朝鮮労働党総書記による改良型「火星11ラ」弾道ミサイル5発の発射実験視察を報じたと伝えている。

2026年4月19日に行われた改良型地対地戦術弾道ミサイルの試射（写真：朝鮮中央通信／共同通信イメージズ）

ミサイル総局が実施した戦術弾道ミサイルの試射を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前右）と娘（同左）（写真：朝鮮中央通信＝共同通信社）

北朝鮮の脅威は過去のものではない。にもかかわらず、米国は北朝鮮に対する先制攻撃や大規模な軍事行動を選択していない。

その理由は、軍事力が足りないからではない。攻撃によって得られる利益よりも、代償の方がはるかに大きいからだ。そして、この構図を最も強く規定しているのが核兵器であり、そこに同盟国への被害、中国の存在、戦後統治の負担、さらに攻撃によって得られる利益の乏しさが重なっている。

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「勝てるか」ではなく「耐えられるか」──北朝鮮が完成させた核抑止の論理

現代の安全保障を理解する上で最も重要な概念が「核抑止」である。核抑止とは、相手に報復能力があると認識させることで、攻撃を思いとどまらせる戦略だ。

この考え方は、冷戦期の米ソ関係において最も明確に示された。米国と旧ソ連は互いに核兵器を保有し、仮に核攻撃を受けても、残存した戦力で報復できる「第二撃能力」を確保することで直接的な戦争を回避してきた。

ここで重要なのは、報復能力は「完全」である必要がないという点である。すべてを破壊できなくても、「一部が生き残り、反撃してくるかもしれない」という不確実性が残るだけで、攻撃のハードルは飛躍的に高まる。

核兵器の存在は、「勝てるかどうか」という単純な計算を無意味にした。現在の戦争判断では、「勝てるか」だけでなく、「勝ったとしても許容できない被害を受けるか」が決定的な意味を持つ。

現代の北朝鮮も、この核抑止の論理を利用している。弾道ミサイル、移動式発射台、地下施設、固体燃料化、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）関連能力などによって、先制攻撃を受けても一部の戦力が残存する可能性を高めている。

この構造が意味するのは明確だ。仮に米国が先制攻撃に成功したとしても、すべての核・ミサイル戦力を無力化できる保証はない。一定の報復能力が残る可能性がある以上、米国はそのリスクを無視できない。そして、その報復は米本土だけでなく、韓国や日本にも向けられるだろう。

ここに、イランとの決定的な違いがある。イランは核兵器を保有していないとみられ、北朝鮮のような核報復能力を持たない。ただし、イランにも弾道ミサイル、無人機、親イラン勢力、海上交通への圧力といった非核の報復手段はある。したがって違いは、「イランには報復能力がない」ということではなく、「北朝鮮には核報復を含む、より破滅的な報復リスクがある」という点にある。

表：共同通信社

米中衝突の引き金になり得る「北朝鮮有事」、中国が金正恩体制を維持させ続ける事情

仮に米国が北朝鮮に軍事攻撃を開始した場合、最初に甚大な被害を受ける可能性があるのは、米国本土ではなく、同盟国である韓国と日本である。

韓国の首都ソウルは軍事境界線からおよそ40〜50km圏に位置し、北朝鮮は長距離砲や多連装ロケットを多数配備している。開戦と同時に首都圏へ砲撃を行う能力は、核を使用しなくても現実的な脅威である。

日本もまた、弾道ミサイルの射程内にある。在日米軍基地や主要都市は攻撃対象となり得る。ミサイル防衛体制は整備されているものの、大量のミサイルの同時発射（飽和攻撃）、変則軌道で飛行するミサイル、北朝鮮が「極超音速ミサイル」と称する兵器への対応には限界がある。

北朝鮮は、韓国や日本への報復可能性を通じて、米国の軍事行動を抑止する構図を作っている。米国が攻撃を選択すれば、その代償は直ちに同盟国にも及ぶ。

さらに重要なのが、中国の存在である。

中国にとって北朝鮮は、米軍の影響力が自国の国境付近まで及ぶことを防ぐ緩衝地帯である。仮に北朝鮮体制が崩壊し、韓国主導で統一が進み、親米的な統一国家が中朝国境付近まで広がれば、中国にとって大きな安全保障上の懸念となる。

中国は北朝鮮の核開発を歓迎しているわけではない。しかし、体制崩壊や朝鮮半島での大規模戦争も望んでいない。その結果、北朝鮮の安定を重視し、金正恩体制の維持につながる資源供給を続けてきた。

2025年9月4日、首脳会談を開き握手する中国の習近平国家主席（右）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（写真：朝鮮中央通信＝共同通信社）

重要なのは、中国が直接介入すると断定できなくても、その存在自体が米国の意思決定を制約する点である。米国が北朝鮮に対して大規模な武力行使に踏み切れば、中国の政治的・軍事的反応を招くリスクを排除できない。そのため、北朝鮮有事は米中間の重大な軍事危機に発展する可能性をはらむ。

一方、イラン有事も地域大戦やエネルギー危機に波及し得るが、北朝鮮有事に比べれば、米中の直接対立に結びつくリスクがより限定的とみなされやすい。

このように、北朝鮮問題は単なる一国との対立ではない。米中戦略競争の縮図でもあるため、イランに比べて米国の軍事的な選択肢は極めて限定される。

資源なき北朝鮮への攻撃は「割に合わない」？米国が導き出す軍事行動の損益計算

もう一つ見逃せないのは、攻撃によって得られる利益の違いである。

イランは石油・天然ガス資源を抱え、ホルムズ海峡という世界のエネルギー供給の要衝にも関わる。米エネルギー情報局（EIA）によれば、イランは2023年時点で世界第3位の原油確認埋蔵量、世界第2位の天然ガス確認埋蔵量を持っている。また、2023年末時点でイランは中東の石油確認埋蔵量の24％、世界全体の12％を占めていた。

つまり、イラン問題は核開発だけでなく、中東秩序、イスラエル防衛、湾岸諸国との関係、エネルギー市場とも直結する。米国にとって、イランは戦略的にも経済的にも重要な地域に位置している。

一方、北朝鮮にも鉱物資源はある。しかし、イランの石油・天然ガスやホルムズ海峡のように、世界経済に即座に影響を及ぼす資源・交通路を支配しているわけではない。米国が北朝鮮を攻撃したとしても、直接得られる戦略的・経済的利益は限られるだろう。

ただし、「イランは資源があるから攻撃され、北朝鮮は資源がないから無視されている」と単純化するのは危うい。より正確には、北朝鮮は攻撃によって得られる利益が小さい一方で、核報復、日韓への被害、中国との危機、戦後統治というコストがあまりにも大きい。つまり、米国にとって北朝鮮攻撃は、費用対効果が著しく悪い選択なのである。

ウラン濃縮施設を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前中央）（2025年6月、写真：朝鮮中央通信＝共同通信社）

北朝鮮に対する「限定攻撃」という選択肢も、しばしば議論されてきた。核施設やミサイル関連施設のみを精密攻撃で破壊するという構想である。

しかし、現実には極めて困難だ。核関連施設は地下や各地に分散しており、その全容を把握すること自体が難しい。さらに、報復能力を無力化するには、ミサイル基地、移動式発射台、指揮統制施設、地下施設など多数の拠点への同時攻撃が必要になる。

結果として、「限定」とは名ばかりで、実態は全面戦争に近い規模の作戦となり得る。それでもなお戦力が残存する可能性は残る。つまり、限定攻撃はリスクを抑えた選択肢ではなく、むしろ全面戦争への入り口となり得るのだ。

戦争は「選びにくい選択肢」へ、現代の国際秩序が突きつける現実

仮に軍事的に勝利したとしても問題は終わらない。むしろ、本当の困難はその後に始まる。

核兵器と核物質の管理、人道危機への対応、難民流出、統治体制の構築、周辺国との調整──いずれも長期的かつ膨大なコストを伴う。イラク戦争やアフガニスタン戦争が示したように、軍事的勝利がそのまま政治的安定につながるとは限らない。

北朝鮮の場合、その負担はさらに大きくなる可能性が高い。国家機構が崩壊した後、代替となる統治基盤をどのように作るのか、核関連施設を誰が管理するのか、中国や韓国、日本とどのように調整するのか。いずれも簡単な問題ではない。

結局のところ、米国が北朝鮮を攻撃しない理由は単純である。攻撃が合理的な選択ではないからだ。

核兵器の登場以前、戦争は「勝てるかどうか」で判断された。しかし現在では、「勝ったとしても許容できない損害を伴うかどうか」が基準となる。

北朝鮮に対する軍事行動は、たとえ成功しても膨大な被害を伴う。同盟国への打撃、中国との緊張激化、戦後統治の負担、核・ミサイル戦力の残存可能性──こうした要素を考えれば、割に合う選択とは言えない。

だからこそ米国は、経済制裁、軍事抑止、外交交渉を組み合わせ、戦争を最後の選択肢として維持している。

イランに対してはリスクを限定できると判断される軍事行動も、北朝鮮に対しては核報復、同盟国被害、中国要因によって極めて困難になる。この違いこそが、現代の安全保障環境の厳しさを示している。

北朝鮮問題が示しているのは、単なる地域的対立ではない。核兵器、同盟、地政学、戦後統治、そして費用対効果が絡み合う中で、戦争という選択そのものが強く制約されているという現実である。

重要なのは、なぜ戦争が起きていないのか、その仕組みを理解することだ。米国が北朝鮮を攻撃しないのは、無力だからではない。戦争を選ばない方が合理的だからである。核兵器は戦争を消し去ったわけではない。しかし、戦争を「選べる選択肢」から「選びにくい選択肢」へと変えた。

イランに対しては選択され得る軍事行動が、北朝鮮に対しては極めて困難になる──この違いこそが、現代の国際秩序の本質を端的に示している。

出口の見えないイラン情勢に苛立ちを募らせるトランプ米大統領（写真：ロイター＝共同通信社）

筆者：宮田 敦司