「マジかよ」「かなりショック」日本の深夜に飛び込んできた“衝撃の一報”にSNS騒然「なんてことだ」「こんな時期に」
４月27日の深夜に、驚きの一報が飛び込んできた。
セリアAの強豪ミラン同日、前日のユベントス戦で、空中戦の際に相手MFマヌエル・ロカテッリと頭部が激突し、途中交代を余儀なくされたクロアチア代表MFルカ・モドリッチについて、こうリリースした。
「本日実施した検査の結果、左頬骨の骨折が判明しました。手術が必要となり、数時間以内に手術を行なう予定です。詳細については、手術後に改めてお知らせいたします」
母国クロアチアの『Croatian Football』は「ルカ・モドリッチが頬骨二箇所の骨折を負い、ミランでのシーズンを終了。はワールドカップに向けては回復が見込まれており、保護マスクを着用してプレーする可能性がある」と報じた
40歳レジェンドに関する心配なニュースに日本のファンも騒然。SNS上では次のような声が上がった。
「マジかよ」
「なんてことだ」
「大丈夫？」
「うわモドリッチ今シーズンアウトかよ やば」
「折れてたんか・・・お大事に」
「マジで今のミランの心臓だから、この離脱はマジやばいことなりそう」
「どーしようどーしよう」
「これはかなりショック」
「こんな時期に怪我してほしくなかった」
「心配すぎる」
「W杯大丈夫なの？ 本当に出て欲しい」
現時点で、W杯出場には問題がないようだが、バロンドールにも輝いた経験あるスーパースターの状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
セリアAの強豪ミラン同日、前日のユベントス戦で、空中戦の際に相手MFマヌエル・ロカテッリと頭部が激突し、途中交代を余儀なくされたクロアチア代表MFルカ・モドリッチについて、こうリリースした。
「本日実施した検査の結果、左頬骨の骨折が判明しました。手術が必要となり、数時間以内に手術を行なう予定です。詳細については、手術後に改めてお知らせいたします」
母国クロアチアの『Croatian Football』は「ルカ・モドリッチが頬骨二箇所の骨折を負い、ミランでのシーズンを終了。はワールドカップに向けては回復が見込まれており、保護マスクを着用してプレーする可能性がある」と報じた
40歳レジェンドに関する心配なニュースに日本のファンも騒然。SNS上では次のような声が上がった。
「なんてことだ」
「大丈夫？」
「うわモドリッチ今シーズンアウトかよ やば」
「折れてたんか・・・お大事に」
「マジで今のミランの心臓だから、この離脱はマジやばいことなりそう」
「どーしようどーしよう」
「これはかなりショック」
「こんな時期に怪我してほしくなかった」
「心配すぎる」
「W杯大丈夫なの？ 本当に出て欲しい」
現時点で、W杯出場には問題がないようだが、バロンドールにも輝いた経験あるスーパースターの状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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