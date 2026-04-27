アンジャッシュ・渡部を救った恩人登場、まさかの暴露に千鳥爆笑
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#359を４月26日（日）に無料放送した。
４月26日（日）放送の#359では、これまで番組でさまざまな復帰企画を行うも、いまだ地上波復帰が叶っていないアンジャッシュ・渡部建に、最終手段として突きつけた緊急特別企画「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」を100分拡大スペシャルでお届け。
制限時間内に小屋から脱出できなければ、渡部もろとも小屋が大爆破されるという過酷なミッションが待ち受ける中、まずは渡部がやっておくべき儀式として「釜茹で精神統一の儀」を実施。燃え盛る炎の上にのせられた釜に浸かり、精神統一を図る渡部の前で、無事を祈願するゲストたちの“演武”が披露される。グラビアタレントの清水あいりによる“セクシー空手”やオダウエダ・植田紫帆による過激な水着姿での“バランスボール芸”、きしたかのによる傘回し、そして白桃ピーチよぴぴによる長すぎる自作小噺とオリジナルソングなど、次々と展開されるカオスな演武に渡部は熱さに耐えきれず何度も釜から飛び出してしまう。
渡部が「精神統一できません。むしろ乱れました」と疲労困憊の中、続いて国民に許してもらうための「悪名祓いの儀」として、渡部という悪名高き名前を改名することに。一度スルーした名前には戻れないという過酷なルールにより、「助平仏」や「飯語君」などが見送られる中、最終的に大悟考案の新たな芸名に強制改名が決定してしまい……。渡部が「ダメダメ！」「変態じゃん」と絶望する一方、ノブも「めっちゃいい」と絶賛した新たな渡部の芸名とは？
続いて行われた儀式「最後の晩餐」では、人生をかけた挑戦を前に、渡部の恩人からの食事が。VTRで登場したのは、渡部が謹慎中にアルバイトをしていた豊洲市場の中卸業者「山治」の山崎康弘社長。騒動が出た当時の心境について、山崎社長は「正直『何やってんだ』っていう気持ちはあった」と語りつつも、「そのあとお会いした時に、ちょっとマズいなって目をしていたし、憔悴しきっていた。家から少しでも早く出さなきゃと思って、『だったらうちのお店で働けよ』って話をさせてもらいました」と救いの手を差し伸べた理由を明かす。その時の渡部の反応について、社長は「『いいんですか？』っていうのと、彼は再三にわたって『お金は要らない』の一点張り」だったと振り返るなど、深い絆が伝わるエピソードが語られた。しかし、感動的な空気が流れる中、社長の口から「市場に来た時に、でかいベンツで来たわけよ。もうちょっと気遣えよって思ったんだけど」とアルバイト初日のまさかのエピソードが暴露され、千鳥ら芸人一同は大爆笑。渡部が「それはもう忘れてよ！社長！」と苦笑する場面も。その後、山崎社長から届けられたアジを使った「アジフライ」を前に怪訝な表情を見せてしまった渡部の言動で、現場に再び不穏な空気が流れることに……。
全ての儀式を終え、いよいよ大爆破まで制限時間10分と迫る中、ついに「リアル炎上からの大脱出」がスタート。謝罪会見と同じ黒いスーツに身を包んだ渡部は、目隠し状態で小屋へと監禁される。後ろ手に手錠をかけられた渡部は、水槽の鍵を口で取るミッションに挑むもフェイスシールドが邪魔になり大苦戦。さらに縛られた足でジャンプして天井の鍵を奪取するなど、極限状態での脱出劇が展開。刻々と時間が迫る中、ハンマーで壁を突き破ろうとする渡部に、大悟から「芸人として生き返れ」と熱い声援が。しかし残り１分を切ったところで、大悟が「誤作動で１つ爆発してしまいました！」と叫ぶ絶体絶命の事態が発生……。果たして、渡部は大爆破の前に生還できたのか？本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
４月26日（日）放送の#359では、これまで番組でさまざまな復帰企画を行うも、いまだ地上波復帰が叶っていないアンジャッシュ・渡部建に、最終手段として突きつけた緊急特別企画「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」を100分拡大スペシャルでお届け。
渡部が「精神統一できません。むしろ乱れました」と疲労困憊の中、続いて国民に許してもらうための「悪名祓いの儀」として、渡部という悪名高き名前を改名することに。一度スルーした名前には戻れないという過酷なルールにより、「助平仏」や「飯語君」などが見送られる中、最終的に大悟考案の新たな芸名に強制改名が決定してしまい……。渡部が「ダメダメ！」「変態じゃん」と絶望する一方、ノブも「めっちゃいい」と絶賛した新たな渡部の芸名とは？
続いて行われた儀式「最後の晩餐」では、人生をかけた挑戦を前に、渡部の恩人からの食事が。VTRで登場したのは、渡部が謹慎中にアルバイトをしていた豊洲市場の中卸業者「山治」の山崎康弘社長。騒動が出た当時の心境について、山崎社長は「正直『何やってんだ』っていう気持ちはあった」と語りつつも、「そのあとお会いした時に、ちょっとマズいなって目をしていたし、憔悴しきっていた。家から少しでも早く出さなきゃと思って、『だったらうちのお店で働けよ』って話をさせてもらいました」と救いの手を差し伸べた理由を明かす。その時の渡部の反応について、社長は「『いいんですか？』っていうのと、彼は再三にわたって『お金は要らない』の一点張り」だったと振り返るなど、深い絆が伝わるエピソードが語られた。しかし、感動的な空気が流れる中、社長の口から「市場に来た時に、でかいベンツで来たわけよ。もうちょっと気遣えよって思ったんだけど」とアルバイト初日のまさかのエピソードが暴露され、千鳥ら芸人一同は大爆笑。渡部が「それはもう忘れてよ！社長！」と苦笑する場面も。その後、山崎社長から届けられたアジを使った「アジフライ」を前に怪訝な表情を見せてしまった渡部の言動で、現場に再び不穏な空気が流れることに……。
全ての儀式を終え、いよいよ大爆破まで制限時間10分と迫る中、ついに「リアル炎上からの大脱出」がスタート。謝罪会見と同じ黒いスーツに身を包んだ渡部は、目隠し状態で小屋へと監禁される。後ろ手に手錠をかけられた渡部は、水槽の鍵を口で取るミッションに挑むもフェイスシールドが邪魔になり大苦戦。さらに縛られた足でジャンプして天井の鍵を奪取するなど、極限状態での脱出劇が展開。刻々と時間が迫る中、ハンマーで壁を突き破ろうとする渡部に、大悟から「芸人として生き返れ」と熱い声援が。しかし残り１分を切ったところで、大悟が「誤作動で１つ爆発してしまいました！」と叫ぶ絶体絶命の事態が発生……。果たして、渡部は大爆破の前に生還できたのか？本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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