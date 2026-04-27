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意外と知らないサプリの真実。「クレアチンで頭が良くなる」という噂は「ほとんど嘘」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が「【結論】「クレアチンで頭が良くなる」は本当か？科学的解説と、絶対に守るべき注意点。」を公開した。動画では、SNSで話題となっている「クレアチンを飲むと頭が良くなる」という噂について、医師の視点からその真偽と摂取時の注意点を解説している。結論として、その噂は「ほとんど嘘」であると断言された。



筋力トレーニングのサプリメントとして知られるクレアチン。近年、瞬発力を高めるだけでなく「脳にも良い」という情報が拡散されているが、ひかつ先生は「筋肉に対してはエビデンスが出ているが、脳はエビデンスがほぼない」と否定する。



しかし、2024年のランダム化比較試験のデータによれば、限定的な条件下での効果が確認されているという。「睡眠不足の時にちょっとクレアチンを入れると、認知機能を高めるような効果がある」と語り、物事の処理速度が上がる可能性に言及した。また、肉を食べる量が減った高齢者やベジタリアンなど、普段から肉を通じてクレアチンを十分に摂取できていない人が睡眠不足に陥った際、一時的な効果が期待できるかもしれないと推測している。つまり、クレアチンは脳を劇的に良くするものではなく、脳のエネルギーの予備力を「ちょっとだけ上げてくれる」程度のものである。



さらに、大きな注意点として腎機能への影響を挙げた。クレアチンは腎臓で排泄される成分であるため、腎機能が低下している人が摂取すると負担がかかると警鐘を鳴らす。過大な噂が広まった背景については、筋トレをしている人が「俺たちは脳筋じゃない」と主張するために、ごく小さな事実を大きく膨らませたポジショントークではないかと独自の見解を述べた。



動画の終盤でひかつ先生は、自身もクレアチンを摂取しているものの、それはあくまで体を鍛えるためであり、脳への効果を期待してのものではないと明かした。クレアチンは条件次第で認知機能のサポートになる可能性はあるが、基本的には「脳がよくなるサプリではない」という事実を忘れてはならない。