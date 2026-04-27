【 中川安奈 】 「コーディネートを考えるとき、基本的にボトムスはジーンズで想定」「おきにいり」 ミリタリー風ベストとジーンズのコーデでスマイル
フリーアナウンサーの中川安奈さんが26日、自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
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中川安奈さんは「コーディネートを考えるとき、基本的にボトムスはジーンズで想定しているのですが このミリタリー風のベストはまさにその考えのもとゲットしました おきにいり★」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、中川安奈さんが、ベージュの多機能ポケット付きベストにグレーの長袖を重ね、濃いインディゴブルーのジーンズを合わせた落ち着いた配色が、都会的でこなれた印象を与えています。
茶色のぬいぐるみ付きの濃紺バッグも個性的なアクセントに。
撮影場所となった通路では、直線的な建築美がコーデの洗練さをさらに引き立てています。
更に、中川安奈さんは「おいしかったソフトクリームを添えて」と、ソフトクリームの写真をアップし、充実したお出かけの様子を明かしています。
この投稿にファンからは「流石、コーデ御洒落です」・「デニムとベスト、色合いも良くお似合いですね 今日も笑顔が素敵です」・「脚長い 聡明美人 スタイル抜群」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】