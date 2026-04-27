フリーアナウンサーの中川安奈さんが26日、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】 「コーディネートを考えるとき、基本的にボトムスはジーンズで想定」「おきにいり」 ミリタリー風ベストとジーンズのコーデでスマイル





中川安奈さんは「コーディネートを考えるとき、基本的にボトムスはジーンズで想定しているのですが このミリタリー風のベストはまさにその考えのもとゲットしました おきにいり★」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、中川安奈さんが、ベージュの多機能ポケット付きベストにグレーの長袖を重ね、濃いインディゴブルーのジーンズを合わせた落ち着いた配色が、都会的でこなれた印象を与えています。

茶色のぬいぐるみ付きの濃紺バッグも個性的なアクセントに。







撮影場所となった通路では、直線的な建築美がコーデの洗練さをさらに引き立てています。







更に、中川安奈さんは「おいしかったソフトクリームを添えて」と、ソフトクリームの写真をアップし、充実したお出かけの様子を明かしています。



この投稿にファンからは「流石、コーデ御洒落です」・「デニムとベスト、色合いも良くお似合いですね 今日も笑顔が素敵です」・「脚長い 聡明美人 スタイル抜群」などの反響が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】







生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】