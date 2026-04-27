＜27日（月）の天気＞

低気圧が関東沖を東進中です。未明には東海で、朝は関東南部でも激しい雨の降ったところがあり、太平洋沿岸で雨が強まっています。午後は東海で天気が回復して日差しが戻るでしょう。

関東でもいったん雨のやむところが多くなりますが、夕方ごろに再びザッと降る可能性があります。

東北では北部にも雨のエリアが広がって、山林火災の続いている岩手県大槌町付近でも雨が降る予想です。ただ、降っても一時的で、夜には東北の雨もやんでくる予想です。

一方、晴れている北海道や西日本では気温が上がり、初夏の陽気になるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

雨の長引く関東や東北では気温が上がらず、ヒンヤリと感じられそうです。

札幌 21℃（＋1）

仙台 15℃（-4）

新潟 16℃（-7）

東京 18℃（-4）

名古屋 23℃（±0）

大阪 24℃（±0）

鳥取 23℃（-2）

高知 26℃（＋7）

福岡 24℃（＋5）

＜週間予報＞

28日（火）は低気圧が通過する東北や北陸で雨が降る見込みです。九州北部もにわか雨がありそうです。

そのほかは晴れるところが多く、東日本や西日本で夏日が続出。北海道は冷たい空気が流れ込み、札幌は最高気温12℃と、前日より10℃くらい低くなる予想です。

29日（水）昭和の日は北日本を中心に晴れますが、西から低気圧が近づき、夜は九州で雨が降りだす見込みです。

30日（木）は西日本中心、5月1日（金）は東日本や東北で雨・風強まって荒れた天気になりそうです。2日（土）〜6日（水）の大型連休後半は広い範囲で行楽日和になるでしょう。ただ、九州南部や四国太平洋側では雲が多く、雨が降りやすくなりそうです。

沖縄は低気圧や前線の影響で天気が周期変化。29日（水）〜30日（木）と5月4日（月）〜6日（水）は雨が降る見込みです。