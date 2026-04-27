【天気】27日（月）午後は関東や東北を中心に雨でヒンヤリ
＜27日（月）の天気＞
低気圧が関東沖を東進中です。未明には東海で、朝は関東南部でも激しい雨の降ったところがあり、太平洋沿岸で雨が強まっています。午後は東海で天気が回復して日差しが戻るでしょう。
関東でもいったん雨のやむところが多くなりますが、夕方ごろに再びザッと降る可能性があります。
東北では北部にも雨のエリアが広がって、山林火災の続いている岩手県大槌町付近でも雨が降る予想です。ただ、降っても一時的で、夜には東北の雨もやんでくる予想です。
一方、晴れている北海道や西日本では気温が上がり、初夏の陽気になるでしょう。
＜予想最高気温（前日差）＞
雨の長引く関東や東北では気温が上がらず、ヒンヤリと感じられそうです。
札幌 21℃（＋1）
仙台 15℃（-4）
新潟 16℃（-7）
東京 18℃（-4）
名古屋 23℃（±0）
大阪 24℃（±0）
鳥取 23℃（-2）
高知 26℃（＋7）
福岡 24℃（＋5）
＜週間予報＞
28日（火）は低気圧が通過する東北や北陸で雨が降る見込みです。九州北部もにわか雨がありそうです。
そのほかは晴れるところが多く、東日本や西日本で夏日が続出。北海道は冷たい空気が流れ込み、札幌は最高気温12℃と、前日より10℃くらい低くなる予想です。
29日（水）昭和の日は北日本を中心に晴れますが、西から低気圧が近づき、夜は九州で雨が降りだす見込みです。
30日（木）は西日本中心、5月1日（金）は東日本や東北で雨・風強まって荒れた天気になりそうです。2日（土）〜6日（水）の大型連休後半は広い範囲で行楽日和になるでしょう。ただ、九州南部や四国太平洋側では雲が多く、雨が降りやすくなりそうです。沖縄は低気圧や前線の影響で天気が周期変化。29日（水）〜30日（木）と5月4日（月）〜6日（水）は雨が降る見込みです。