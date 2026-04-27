卓球の世界選手権団体戦（２８日〜５月１０日）日本代表が２７日、開催地の英国・ロンドンに向けて出発した。女子シングルスで２４年パリ五輪銅メダルの世界ランク１０位・早田ひな（日本生命）が出発前の羽田空港で取材に応じ、「前回（２４年大会）は悔しい思いをして準優勝。今回は優勝だけを目指して、チームみんなで頑張っていきたいと思います」と言葉に力を込めた。

今大会から新方式になり、世界チームランク２位の日本はステージ１でシードを決め、決勝トーナメントに臨む。シード決めで同ランク５７位の英国、５位のフランス、４位のドイツの強豪ともいきなり激突。早田が特に警戒する選手に名を挙げたのはドイツのザビーネ・ヴィンター。２５年から異質ラバーに変え、３０代になってから新たな挑戦に踏み出した。２月のシンガポールスマッシュや３月のＷ杯で４強入り。世界ランクは９位まで急上昇した。

早田は３３歳の難敵について「ドイツは異質の選手がそろっているし、ヴィンター選手は世界ランクもトップ１０に入ってきた。ランクでは私よりも上なので、向かっていくだけです」と見据えた。張本美和（木下グループ）も同じ名前を挙げ「特殊なラバーを使っている選手。みんな警戒すると思いますが、ラバーを変えたというのはすごい覚悟のいる決断。その中で結果を残せるのは“普通の人じゃない”。覚悟を持っているし、本当に強いので、しっかり対応していかないといけないと思います」と警戒を強めた。