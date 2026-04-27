SW最新作『マンダロリアン・アンド・グローグー』新たな伝説の始動を告げるレガシー映像解禁
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、新たなスター・ウォーズ伝説の始まりを告げる特別映像が解禁された。ダース・ベイダーやルーク・スカイウォーカーらレジェンドキャラクターも登場し、彼らとともに受け継がれる「スター・ウォーズ」のレガシーを感じられる映像となっている。
【動画】新たな伝説の始まりを告げる『マンダロリアン・アンド・グローグー』特別映像
「スター・ウォーズ」シリーズ最新作の本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後が舞台。どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンは、新共和国の士官ウォード大佐から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を受ける。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグーと共に驚くべき運命に立ち向かうが…。
解禁された映像は、誰もが聞き覚えのある「スター・ウォーズのテーマ」に乗せて、シリーズを象徴する名シーンの数々から幕を開ける。
重厚な呼吸音とともに現れる“シスの暗黒卿”ダース・ベイダーや、銀河のならず者ハン・ソロの愛機ミレニアム・ファルコンが宇宙を猛スピードで駆け抜ける姿、そして緑色のライトセーバーを起動させる伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーの姿など、「スター・ウォーズ」を語る上で欠かせない伝説的瞬間が次々と映し出される。
帝国軍の巨大兵器AT-ATが爆破される迫力のシーンや、「スター・ウォーズ」らしい個性豊かなクリーチャーやドロイドも登場する本作について、ジョン・ファヴロー監督は「私たちは、ジョージ・ルーカスが生み出した『スター・ウォーズ』の本質を忠実に守ろうとしています。彼が創り上げたものを尊重しようと努めているんです」と語る。
来年は劇場公開第一作『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』の全米公開から50周年を迎える。今年5月には『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が映画館に帰ってきて、来年2027年5月にはライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター』（原題）が全米公開されることが決定している。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。
【動画】新たな伝説の始まりを告げる『マンダロリアン・アンド・グローグー』特別映像
「スター・ウォーズ」シリーズ最新作の本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後が舞台。どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンは、新共和国の士官ウォード大佐から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を受ける。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグーと共に驚くべき運命に立ち向かうが…。
重厚な呼吸音とともに現れる“シスの暗黒卿”ダース・ベイダーや、銀河のならず者ハン・ソロの愛機ミレニアム・ファルコンが宇宙を猛スピードで駆け抜ける姿、そして緑色のライトセーバーを起動させる伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーの姿など、「スター・ウォーズ」を語る上で欠かせない伝説的瞬間が次々と映し出される。
帝国軍の巨大兵器AT-ATが爆破される迫力のシーンや、「スター・ウォーズ」らしい個性豊かなクリーチャーやドロイドも登場する本作について、ジョン・ファヴロー監督は「私たちは、ジョージ・ルーカスが生み出した『スター・ウォーズ』の本質を忠実に守ろうとしています。彼が創り上げたものを尊重しようと努めているんです」と語る。
来年は劇場公開第一作『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』の全米公開から50周年を迎える。今年5月には『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が映画館に帰ってきて、来年2027年5月にはライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター』（原題）が全米公開されることが決定している。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。