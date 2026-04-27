タレントの犬嶋英沙さん（26）の近影に注目が集まっている。



【写真】金髪→黒髪ボブでイメージがかなり変わった犬嶋英沙さん

犬嶋さんは、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんがMCを務めるボートレース番組「ときめきファンファーレ」（ABEMA TV）にたびたび出演。これまでは明るい髪色が印象的だったが、クロちゃんのXの投稿に、3月20日の番組のオフショットとして登場した際には黒髪ボブへ変化しており、ギャップの大きいイメージチェンジを果たしていた。



また、クロちゃんは4月24日にもXを更新。グレーのスウェットと大きめな眼鏡を身につけた、私服姿の犬嶋さんとのオフショットが公開されている。



犬嶋さんは、1999年6月17日生まれ、神奈川県出身。プラチナムプロダクション所属。過去にはバラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（TBS）のドッキリ企画にターゲットとして出演したことで話題となっていた。



父、母については、プラチナム公式Webサイトのプロフィール欄で「父が日本人で海上保安官 母がスペイン系フィリピン人のハーフ」と言及している。また、バラエティ番組「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（テレビ東京）に2026年1月の放送で出演した際には、祖父がフィリピンの元大統領であることを明かしていた。