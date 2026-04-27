板垣李光人主演映画『口に関するアンケート』の本予告と本ポスターが公開され、新たに中村獅童と柄本時生の出演が発表された。

参考：綱啓永、吉川愛、ME:I MOMONA、TAGRIGHT 西山智樹ら、『口に関するアンケート』出演決定

手のひらサイズの装丁とたった60ページという短い物語の中で恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として累計発行部数32万部を突破した背筋のホラー小説『口に関するアンケート』（ポプラ社刊）を実写映画化する本作。『ミンナのウタ』『牛首村』などの清水崇が監督を務める。

心霊スポットとして知られる墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、1人の女子大生が忽然と姿を消した。残されたのは墓地を訪れた5人の大学生たちが語る“不可解な証言”だけ。あの夜、いったい何が起きていたのか。証言から導かれるその“真相”を知った者には、何が起きるのか。

本作で実写映画単独初主演を飾る板垣が主人公・村井翔太役で主演を務めるほか、共演には綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）らが名を連ねている。

新たに出演が発表された中村は、消えた女子大生の行方を追う刑事・草壁役を担当。柄本は、事件の真相に迫ろうとする週刊誌記者・西役を演じる。中村は「今までにない展開に、台本を読み進めても全く先が読めず、ゾクゾクしながら結末に辿り着きました。間違いなく衝撃作です」と撮影を振り返り、柄本は「この映画は、怖いです。すごく怖いです。 ぜひ劇場で、この『おそろしさ』を楽しんで観ていただけたらなと思います」とメッセージを寄せている。

公開された本予告は、その日の夜に肝試しに行ったという翔太（板垣李光人）の”証言”からスタート。翔太は「呪われた木」の前に行ってしまったこと、そして何かを「言ってしまった」ことをずっと後悔しているという。彼らのうちの1人がその翌日から姿を消し、不可解な現象が起こり始めるなか、彼らの”証言”をもとに真相を追う刑事や週刊誌記者も現れ、事態は混迷を極めていく。

また、予告内でも使用されている本作のインスパイアソングが、4人組ロックバンドのオレンジスパイニクラブの書き下ろし楽曲「口」に決定。自身初めてのインスパイアソングとなる本楽曲制作にあたり、スズキナオト（Gt,Cho）は「作品で感じたスピード感やある種のキャッチーさ、どんどん深い所に沈み、抜けられなくなり、逃げ場の無くなる感覚を楽曲から感じ取っていただけると嬉しいです」と語っている。

あわせて、6人の大学生たちが並び、こちらを見つめる印象的な本ビジュアルも公開。いずれも一見すると“笑顔”を浮かべているが、その頬には不自然な“涙”が流れており、相反する感情が同居している。

なお、本作の公開日は7月3日に決定した。

コメント中村獅童（草壁役）今までにない展開に、台本を読み進めても全く先が読めず、ゾクゾクしながら結末に辿り着きました。間違いなく衝撃作です。私が演じた草壁は、物語を追う刑事の立場にも関わらず、惑わされてしまっていたのか……私の行く末を、どうか劇場で見届けてください。現場では、久々の共演となる時生くんとの時間がとても楽しみでした！！また、清水監督とは同い年ということもあり、いつかはご一緒させていただきたいと思っていたので、お声をかけていただいてとても嬉しかったです。令和No.1の『美しいホラー映画』だと、自信を持ってお届けします。皆さんもぜひ、劇場で清水ワールドをお楽しみください。

柄本時生（西役）「口は災いの元」とはよく言ったもので、証言から物語が繋がり、真実が形作られていく台本を読んだ時は、あまりの面白さに心が躍ると同時に、ある種の畏怖（おそれ）を感じたことを覚えています。私が演じた西という男は、自分の利益になるかどうで物事を判断する、典型的な週刊誌の編集者です。そんな彼がこの物語の中でどう振る舞うのか、ぜひ注目していただければと思います。中村獅童さんとは、これまでも何度か共演させていただきましたが、幼少期の時に交流があった頃もあり、久しぶりの共演は背筋がピンと伸びる思いでした。この映画は、怖いです。すごく怖いです。 ぜひ劇場で、この「おそろしさ」を楽しんで観ていただけたらなと思います。

オレンジスパイニクラブ／スズキナオト（Gt,Cho）（インスパイアソング担当）「証言」という断片的な視点で物語が進んでいく構成が非常に印象的で、台本を読んだとき、少しずつ真相に近づいていく感覚と同時に、逃げ場のない不気味さに不安さえ感じました。すべてを知ったはずなのに、腑に落ちない。そんな余韻が強く残る、衝撃的な作品だと感じています。今回の楽曲『口』では、言葉の不確かさや、プラスにもマイナスにも働く「言霊」をどう曲に落とし込むかを意識しました。アレンジにおいても、作品で感じたスピード感やある種のキャッチーさ、どんどん深い所に沈み、抜けられなくなり、逃げ場の無くなる感覚を楽曲から感じ取っていただけると嬉しいです。自分にとってインスパイアソングの制作は初めてでしたが、100%作品に寄り添う事が出来たのも初めての体験だったのですごく新鮮でした。真実を知ることが、必ずしも救いになるとは限りません。もしかすると、知らないままでいたほうがよかったこともあるのかもしれない。この物語に触れた瞬間、僕も、あなた自身もまた「証言者」の一人になります。ぜひ、公開を楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）