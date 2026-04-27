開催：2026.4.27

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 1 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとロッキーズが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。

4回表、4番 トロイ・ジョンストン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 NYM 0-1 COL

5回裏、7番 タイロン・テーラー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-1 COL

6回表、4番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってショートゴロ 6-3のダブルプレイでロッキーズ得点 NYM 1-2 COL

7回表、8番 ジェイコブ・マッカーシー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 NYM 1-3 COL

試合は1対3でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのホセ・キンタナで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで1勝2敗0S。ロッキーズのボドニクにセーブがつき、0勝2敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:31:12 更新