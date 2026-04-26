巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が26日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。可愛くて仕方ない“あの後輩”に触発され、筋トレを再開すると宣言した。

1月の番組開始当初から進行役を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）にゴールデンウイークの話題から「もし10連休、まるっと休めるよって言われたら何したいですか？」と問われると「筋トレですね」とキッパリ。

若手時代にはほぼやらなかったものの、移籍先の広島で身に付いた筋トレ習慣を再開するのか！？引退したのに！？

「10日間連続で筋トレしてみたいですね」というチョーさん。驚いた佐藤氏が「やる気、出てきたんすか？」と思わず声を上げると、「ないですね。ゆっくりしたいですね」と笑わせた。

だが、佐藤氏が「大城選手と筋トレかと思いましたよ」と長野氏が毎週オンエアで名前を出している可愛い可愛い後輩、大城卓三捕手（33）の名前を出すと、一気にボルテージが上がる。

「大城、筋トレするかな。でも、昨日もやってましたよ」と収録日の前日に大城が筋トレする姿を目撃したと明かし「試合終わりにやってたんで。やってるんですけどね、重いやつ持ち上げられないんで」と19日の前回放送で「大城って（187センチと）背も高いし、結構体おっきいじゃないですか。メチャクチャ弱いんです。あの体で重いものがあんまり持てないんで。僕のほうが多分、重いやつを持ち上げたりできるんで」と楽しそうにいじり倒していた大城について、またも語った。

「でも、負けないようにちょっとやりたいですね」と“打倒・大城”を宣言したチョーさん。「頑張ります、ちょっと。頑張ります。筋トレします」とやる気を見せていた。さて、どうなるのか…。