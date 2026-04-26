盲導犬にリードなしの犬が近づいたことが原因で転倒して負傷したとして、視覚障害者の女性が、犬の飼い主に約１７０万円の損害賠償を求めた訴訟が、松山地裁今治支部で争われている。

女性は「盲導犬に犬を近づける危険性を広く知ってほしい」と訴えるのに対し、被告側は「すぐに呼び戻し、けがはさせていない」などとして請求棄却を求めている。（松山支局 宇仁菅玲香、氷見優衣）

訴状などによると、愛媛県今治市に住む５０歳代女性が２０２３年６月、盲導犬のラブラドルレトリバーとともに今治市内の路上を歩いて帰宅中、リードをしていない小型犬のチワワが近づいてきた。盲導犬は急停止し、女性はバランスを崩して転倒。腰や両手足に打撲、ねんざのけがを負ったとして、治療費や慰謝料を求め、２４年５月に提訴した。

被告側は訴訟で、リードをつけずに犬を散歩させたことを認める一方、「盲導犬のにおいを嗅ぎに近づこうとしただけで、呼び戻すとすぐに離れた」と反論。盲導犬が立ち止まった際、女性はその場に座り込んだだけで負傷していない、と主張する。

原告側の代理人弁護士によると、訴訟では、裁判官から和解を提案されたが、双方が受け入れなかった。盲導犬に犬を近づけたことの過失の有無、負傷との因果関係が争点となっているという。

原告の女性は読売新聞の取材に、「公道で転倒すれば車にはねられる恐れもあり、命の危険につながる」と強調。「ガイド中の盲導犬を邪魔することがいかに危険か知ってもらいたい」とする。

被告側の代理人弁護士は「訴訟中のため、回答は差し控える」とした。

周囲にお願いしたいこと…「盲導犬に触らないで」７０・６％

厚生労働省によると、盲導犬は全国で７６８頭（昨年１０月現在）が働き、視覚障害者の生活に欠かせない存在となっている。

公益財団法人アイメイト協会（東京）が２０１８年、全国の盲導犬使用者を対象に実施した調査（回答１１９人）では、「周囲にお願いしたいこと」（複数回答）として、「盲導犬に触らないで」（７０・６％）、「盲導犬に声をかけないで」（６７・２％）などが挙がった。盲導犬の集中力をそぐ行動を控えるよう求める声が多く、自由記述では「誘導のつもりでも、いきなりリードを持たないでほしい」という意見もあった。

同協会は「親切のつもりでも、いきなり近づくと視覚障害者に恐怖心を抱かせる」とし、「まずは『何かお手伝いできることはありますか』と声をかけてほしい」とする。

盲導犬を育成する日本ライトハウス（大阪）は、盲導犬に対し、▽連れているペットを近づける▽許可なく触る▽食べ物を与える――といった行為を行わないよう注意を促す。田原恒二顧問（７５）によると、急にペットが近付いてきた場合、視覚障害者は状況を把握し、盲導犬の動きを予測して対応することが難しいという。