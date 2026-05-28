昨年11月の茨城県神栖市長選で当時の現職石田進氏と得票同数となり、くじ引きで当選、その後県選挙管理委員会に当選を無効と裁決された木内敏之市長は28日、市内で記者会見し、裁決を不服として東京高裁へ提訴したと明らかにした。提訴は27日。「まんじゅうや」「だんごさん」と記載された2票を、市選管は木内氏の有効票としたが、県選管が4月、無効票と判断した。木内氏は、実家が製菓会社を営んでおり、裁判ではこの2票が自