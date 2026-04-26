【鳥取県】「恋の湯」伝説が残るはわい温泉・東郷温泉の魅力とは？ 湖畔の絶景と美肌の湯、カニ料理も
鳥取県東伯郡湯梨浜町に位置する「はわい温泉」と「東郷温泉」は、山陰八景の1つに数えられる東郷湖の周辺に広がる情緒豊かな温泉地です。
はわい温泉は湖の西岸、東郷温泉は南岸に位置しており、どちらも江戸時代に湖中から湧き出す源泉の利用を藩主に願い出たことからその歴史が始まりました。空から見ると羽ばたく鶴の形に見えることから「鶴の湖」とも呼ばれる東郷湖は、冬には湖面から湯けむりが立ち上り、幻想的な風景を映し出します。
泉質はナトリウム・カルシウム塩化物・硫酸塩泉で、体を芯から温める効果があり、「美肌の湯」として親しまれています。
また、この地には「湖底から湧き出た湯を鯉が教えた」という伝説があり、そこから「こいの湯（恋の湯）」とも呼ばれるようになりました。安産祈願の神様が祀られる倭文（しとり）神社が近いこともあり、カップルや若者にも人気のエリアとなっています。
また、日本最大級の本格的な中国庭園「燕趙園（えんちょうえん）」や、人気漫画『名探偵コナン』のオブジェが並ぶ「コナン通り」など、ファミリーや友人と楽しめる観光スポットも点在しています。
湯梨浜町はグラウンド・ゴルフ発祥の地としても知られ、湖周辺には専用の施設も多く、スポーツを通じてリフレッシュすることも可能です。地元の新鮮な野菜が並ぶ「ハワイ夢マート」での買い物や、冬に旬を迎える松葉ガニなどの海の幸を堪能するのも、このエリアを訪れる大きな楽しみのひとつです。
「温泉が海と隣接しており、温泉卵を作ったりもできて、家族連れでも楽しめる」（30代女性／広島県）」
「はわい温泉は夏休みの話題としてもってこいだと思う」（30代男性／広島県）」
「美しい日本海の景色と豊かな自然に囲まれた温泉地で、心身ともにリラックスできる場所だから」（40代女性／福岡県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
はわい温泉は湖の西岸、東郷温泉は南岸に位置しており、どちらも江戸時代に湖中から湧き出す源泉の利用を藩主に願い出たことからその歴史が始まりました。空から見ると羽ばたく鶴の形に見えることから「鶴の湖」とも呼ばれる東郷湖は、冬には湖面から湯けむりが立ち上り、幻想的な風景を映し出します。
また、この地には「湖底から湧き出た湯を鯉が教えた」という伝説があり、そこから「こいの湯（恋の湯）」とも呼ばれるようになりました。安産祈願の神様が祀られる倭文（しとり）神社が近いこともあり、カップルや若者にも人気のエリアとなっています。
「はわい温泉・東郷温泉」周辺には何がある？「はわい温泉・東郷温泉」の周辺は、散策やアクティビティが充実しています。温泉街の入り口にある「はわい温泉・東郷温泉観光案内所」では、地図やパンフレットの入手はもちろん、レンタサイクルの貸し出しも行っており、湖畔を自転車で走るサイクリングがおすすめです。
また、日本最大級の本格的な中国庭園「燕趙園（えんちょうえん）」や、人気漫画『名探偵コナン』のオブジェが並ぶ「コナン通り」など、ファミリーや友人と楽しめる観光スポットも点在しています。
湯梨浜町はグラウンド・ゴルフ発祥の地としても知られ、湖周辺には専用の施設も多く、スポーツを通じてリフレッシュすることも可能です。地元の新鮮な野菜が並ぶ「ハワイ夢マート」での買い物や、冬に旬を迎える松葉ガニなどの海の幸を堪能するのも、このエリアを訪れる大きな楽しみのひとつです。
「心身ともにリラックスできる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「温泉が海と隣接しており、温泉卵を作ったりもできて、家族連れでも楽しめる」（30代女性／広島県）」
「はわい温泉は夏休みの話題としてもってこいだと思う」（30代男性／広島県）」
「美しい日本海の景色と豊かな自然に囲まれた温泉地で、心身ともにリラックスできる場所だから」（40代女性／福岡県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)