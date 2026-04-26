九里は8回113球4失点の粘投…シーモアが2号2ラン

パーソル パ・リーグ公式戦が26日、2試合行われ、オリックスは日本ハムに9-4で勝利し、西武は楽天に3-0で延長戦を制した。なお、ソフトバンクとオリックスの試合は降雨によりノーゲームとなった。

オリックス先発の九里亜蓮投手は初回に2点を失うも、その後は立て直し7回まで1安打に抑える投球を見せた。打線は初回に森友哉捕手、来田涼斗外野手の連続適時打で逆転に成功。3回にはボブ・シーモア外野手の2号2ラン、4回には宗佑磨内野手の適時打と渡部遼人外野手の3号3ランで突き放した。

九里は8回113球4安打4四死球6奪三振4失点で今季2勝目。シーモアが一発を含む2安打2打点と存在感を示した。一方の日本ハムは、有原航平投手が3回1/3を投げて7安打を浴びるなど8失点と崩れた。これで4連敗となった。

西武先発の平良海馬投手は7回2安打無失点、10奪三振と素晴らしい投球を披露した。一方で楽天先発の早川隆久投手も8回無失点と応戦し、試合は0-0のまま延長戦に突入した。

延長10回、西武は2死満塁の好機でアレクサンダー・カナリオ外野手が2点適時打を放ち均衡を破った。10回は岩城颯空投手が締め、完封リレーを完成させた。敗れた楽天は早川が好投も、打線が5安打無得点と沈黙した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）