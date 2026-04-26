『タツキ先生は甘すぎる！』“タツキ”町田啓太、元妻“優”比嘉愛未との電話で絶句 ネット騒然「胸が痛む」「まじで何したの」
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第3話が25日に放送され、タツキ（町田）が元妻・優（比嘉愛未）からの言葉に絶句する姿が描かれると、ネット上にも「胸が痛む」「まじで何したのよタツキ先生…」といった声が集まった。
【写真】寧々（本屋碧美）を気遣うタツキ（町田啓太）『タツキ先生は甘すぎる！』第3話より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じる。
もうすぐ学校は夏休みの時期。タツキたちは『ユカナイ』で一泊してBBQやゲームをする「ユカナイキャンプ」を予定中。そんな中、小学6年生の橘寧々（本屋碧美）の母・珠美（黒川智花）がやって来て今月で退会したいと申し出る。寧々は塾とピアノに行く以外は部屋に閉じこもっているらしい。
そんなある日、タツキは入院中の息子・蒼空（山岸想）を見舞うため病院へ。そこでタツキは、すでに蒼空が退院していたことを知る。
タツキは寧々をサポートする中で、離れて暮らす息子・蒼空の姿を彼女に重ねる。タツキは蒼空の容体について聞くために優へ電話。「もう連絡してこないでってば」と冷たい口調で言う優に、タツキは「蒼空は…どう？大丈夫なの？」と聞く。これに対して優は「あの子のためを思うなら、もう二度と関わらないで」と言い放つのだった。
スマホを片手に思わず絶句するタツキの姿が映し出されると、ネット上には「胸が痛む…」「キツすぎる」「奥さんの強い意志を感じてつらい…」「結婚生活でよほどのことがあったのか」「まじで何したのよタツキ先生…」などの反響が相次いでいた。
【写真】寧々（本屋碧美）を気遣うタツキ（町田啓太）『タツキ先生は甘すぎる！』第3話より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じる。
そんなある日、タツキは入院中の息子・蒼空（山岸想）を見舞うため病院へ。そこでタツキは、すでに蒼空が退院していたことを知る。
タツキは寧々をサポートする中で、離れて暮らす息子・蒼空の姿を彼女に重ねる。タツキは蒼空の容体について聞くために優へ電話。「もう連絡してこないでってば」と冷たい口調で言う優に、タツキは「蒼空は…どう？大丈夫なの？」と聞く。これに対して優は「あの子のためを思うなら、もう二度と関わらないで」と言い放つのだった。
スマホを片手に思わず絶句するタツキの姿が映し出されると、ネット上には「胸が痛む…」「キツすぎる」「奥さんの強い意志を感じてつらい…」「結婚生活でよほどのことがあったのか」「まじで何したのよタツキ先生…」などの反響が相次いでいた。