【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 26日04:10時点
気象台は、午前4時10分に、なだれ注意報を帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、大樹町、広尾町、足寄町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 26日04:10時点
十勝地方では、26日昼前まで濃霧による視程障害に、27日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■上士幌町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■鹿追町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■新得町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■清水町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■芽室町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■中札内村
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■大樹町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■広尾町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■足寄町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意