床にオヤツを置いて子犬に『よし』と声をかけた飼い主さん。「ちゃんと食べるかな」と見守っていたら…！？その後の思わず感動する展開が話題を呼び、投稿は71万回再生を突破。「なんて可愛いんだ」「尊すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：オヤツを床に置き、子犬を呼んでみた結果→『ちゃんと食べるかな』と見ていたら…『想定外の光景』】

オヤツを置いて「待て」のトレーニング

TikTokアカウント「andy_1230_aussie」に投稿されたのは、オーストラリアンシェパードの子犬「アンディ」君のお姿。廊下にオヤツを置いておすわりをさせたまま『待て』と声をかけ、少しずつ遠ざかる飼い主さん。この日はアンディ君と「待て」のトレーニングをしていたそう。

『待て』の言葉のたびに首をかしげるのは、何と言っているのかしっかり聞き取ろうとしている証拠。飼い主さんから目線を外さずに、今か今かと『よし』の声を待っているのでしょう。アンディ君の進む先には大好きなオヤツが待っているのですから…！

まさかの光景に感動…！

ついに飼い主さんの口から『よし』の一言が。待ってましたとばかりに勢いよく駆け出したアンディ君。待てができたご褒美のオヤツは格別…と思ったら、オヤツを素通りして飼い主さんにアタックしてきたそう…！

アンディ君の『待て』はオヤツに対してではなく、飼い主さんだった模様。一心不乱に向かってくる姿はなんとも愛おしくなります。家族に加わってまだ数か月なのに、オヤツより飼い主さんLOVE♡なアンディ君の姿は、多くの人にとびっきりの笑顔と感動を届けたのでした。

アンディ君の可愛すぎる行動には「人間に対して待てしてたんかい！笑」「人生１回目すぎ♡」など、多くのコメントが寄せられています。

大好物のヨーグルトをペロペロ♡

オヤツに見向きもしなかったアンディ君ですが、成長とともに変わってきたようで…！？そんな最新の投稿もご紹介！ケージの中でおすわりしながら、期待に満ちた目で何かをじっと見つめるアンディ君…。

飼い主さんが差し出したものはヨーグルト。パックに顔を突っ込んでペロペロが止まりません。『あ～美味しかった♪』と顔を上げたアンディ君はヨーグルトまみれ…！また大好物がひとつ増えたアンディ君なのでした♡

TikTokアカウント「andy_1230_aussie」には、アンディ君をお迎えしてからの成長記録が投稿されています。『待て』の特訓は続いているようですよ…！？

写真・動画提供：TikTokアカウント「andy_1230_aussie」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております