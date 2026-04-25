「パリコレ出て」なごみ、ボディライン際立つ黒ドレス姿に反響！ 「スタイル抜群すぎる」「美しすぎ」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは4月24日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つドレス姿を公開しました。
【写真】なごみの圧巻スタイル
コメントでは「スタイル良すぎてかっこいい」「スタイル凄く綺麗です！理想の女性」「美しすぎやろがい」「かっこいいしめっちゃ美しい ほんとに憧れでだいすき」「いつかパリコレ出てください」「美しいライン」「可愛い」「スタイル抜群すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】なごみの圧巻スタイル
「かっこいいしめっちゃ美しい」なごみさんは「阪急うめだ本店 2階・3階 HANKYU BEAUTY フレグランスで春のギフトにぴったりな香りをセレクトしてきました」とつづり、5枚の写真を投稿。黒いロングドレスに身を包んだ姿です。タイトなデザインで、美しいボディラインが強調されています。5枚目では、スリットからのぞく美脚が目を引きます。
「超絶美しい」15日には、ブラウンのワンピースから、細く長い脚があらわになった姿を披露していたなごみさん。ファンからは「座ってるところ可愛い」「超絶美しい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)