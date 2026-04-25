◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２ヤクルト（２５日・バンテリンドーム）

中日は、サヨナラ勝利した前夜の勢いそのまま序盤に４得点を挙げた。先発・大野雄大投手が、７回３安打無失点で今季２勝目を挙げた。チームは土曜、日曜日に初白星で、４月２日の巨人戦と３日のヤクルト戦以来、２２日ぶりの２連勝。今季９カード目で初の勝ち越しを決めた。井上監督は「（昨日のサヨナラ勝利からの）勢いというか、いい雰囲気があった」と声を弾ませた。

序盤にリードを奪った。２回１死満塁。８番・板山が、小川の１４０キロ直球を右翼席中段に運ぶ２号の先制グランドスラムを放った。プロ１１年目にして自身初の満塁弾で流れを呼び込み、「自分がやってやるという気持ちだった。（現地観戦していた）息子の前で、いい姿が見せられた」と、喜びをかみしめた。この日の練習で、「右肩が上がっていて、あおるようなスイングになっている。上からたたくイメージで」と助言した井上監督は「いい仕事をしてくれた。一発回答で結果を出してくれて、うれしかった」と、目尻を下げた。４―０の５回には、２試合ぶりに先発出場した石伊の２号ソロで追加点を奪った。

早くに援護をもらった大野も奮起。死球や自身の失策などで走者を出しながらも、要所を締めてゼロを並べた。これで通算９９勝とし、節目に王手をかけた。８回に２番手の根尾が２点を奪われて、２死一、二塁で降板したが、リリーフしたメヒアが赤羽を遊ゴロに打ち取って火消しに成功。９回は守護神・松山が締めくくり、今季３セーブ目をマークした。

２４日から置かれた“清めの盛り塩”は、この日もベンチに設置された。盛り塩効果？もあり、首位・ヤクルトから２連勝。井上監督は「困ったときの大野。きょうもいいピッチングをしてくれた。僕らは借金をたくさん抱えてしまっている。これだけのお客さんが見てくださっているので、必死になって借金を返していきます」と、大逆襲を誓った。