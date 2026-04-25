【呪術廻戦「死滅回遊」】ZOZOTOWNとのコラボアイテムが4月27日より発売
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムが、4月27日（月）よりZOZOTOWN限定で受注販売される。
＞＞＞全アイテムを写真でチェック！（写真26点）
人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部（デジタル版含む）を突破している。2020年にMBS／TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS／TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。
そんなTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」に登場する虎杖悠仁・伏黒恵・乙骨憂太・脹相・禪院直哉・コガネをモチーフにしたファッションアイテムとグッズセットを含む全8型のアイテムが登場。
ファッションアイテムは、各キャラクターのイメージカラーを採用したTシャツや、第3期「死滅回游」のスーパーティザービジュアルを刺繍で表現したコーチジャケットに加え、虎杖悠仁と脹相が忌庫を覗き込むシーンや「死滅回游」へ向けて出発するシーンをプリントしたフーディーなどを展開する。
また、グッズセットのアクリルキーハンガーは、 ”窓の格子” をモチーフにデザインされている。一部アイテムには、本企画オリジナルのロゴを使用している。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
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人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部（デジタル版含む）を突破している。2020年にMBS／TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS／TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。
ファッションアイテムは、各キャラクターのイメージカラーを採用したTシャツや、第3期「死滅回游」のスーパーティザービジュアルを刺繍で表現したコーチジャケットに加え、虎杖悠仁と脹相が忌庫を覗き込むシーンや「死滅回游」へ向けて出発するシーンをプリントしたフーディーなどを展開する。
また、グッズセットのアクリルキーハンガーは、 ”窓の格子” をモチーフにデザインされている。一部アイテムには、本企画オリジナルのロゴを使用している。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
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