辻希美「朝起きてハッってなる」次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿＆夜のオムツ替えあるある披露「全力で頷いてます」「自分でびっくりするよね」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの辻希美が4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの夜中のオムツ替えの際に起こった「あるある」エピソードを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「余計に可愛い」オムツ替え後の夢空ちゃんの姿
辻は「夜中のオムツ替えで みえないからこうなる私あるある」とつづり、夢空ちゃんがズボンを裏表逆に履いている後ろ姿を公開。夜中での作業ゆえにタグが外側に出たまま着せてしまっており、「朝起きてハッってなるw」と、起床後に気づいて驚いたというユーモアのあるエピソードを明かした。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ共感する」「意識朦朧だもん、しょうがない」「裏表でも余計に可愛い」「自分でびっくりするよね」「裏表どころか前後逆もしょっちゅうある」「全力で頷いてます」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「余計に可愛い」オムツ替え後の夢空ちゃんの姿
◆辻希美、夢空ちゃんの夜中のオムツ替えあるあるを報告
辻は「夜中のオムツ替えで みえないからこうなる私あるある」とつづり、夢空ちゃんがズボンを裏表逆に履いている後ろ姿を公開。夜中での作業ゆえにタグが外側に出たまま着せてしまっており、「朝起きてハッってなるw」と、起床後に気づいて驚いたというユーモアのあるエピソードを明かした。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めっちゃ共感する」「意識朦朧だもん、しょうがない」「裏表でも余計に可愛い」「自分でびっくりするよね」「裏表どころか前後逆もしょっちゅうある」「全力で頷いてます」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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