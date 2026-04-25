TBSは25日、9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会のTBSアスリートアンバサダーに柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）、競泳のロンドン五輪銀メダリストの入江陵介氏（36）、元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が就任したことを発表した。日本での開催は1994年の広島大会以来32年ぶりで、大会の模様は同局で連日生放送される。

2023年に中国・杭州大会の柔道女子48キロ級で金メダルに輝いた角田さんは、今年1月に現役を引退したばかり。「この大会は、私自身も経験したように、選手にとって大きな一歩、大きな自信に繋がる舞台」とし「その魅力や感動、挑戦の素晴らしさを多くの方に届け、大会を盛り上げられるよう、代表選手、関係者の皆さんとともに精一杯取り組みます」と意気込んだ。

過去5大会に出場した経験を持つ入江氏も「アジア大会を皆さまとともに盛り上げ、その魅力を発信していきたい」とコメント。木村さんは「自国開催は選手にとって最高な舞台でもあり、応援は何よりもパワーになります。そうした声援が選手の後押しになるよう、皆さんと一緒に大会を盛り上げていければ幸いです」と熱い思いを込めた。