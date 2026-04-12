25日、宮島ボートのマスターズチャンピオンは優勝戦6人の枠を争う準優勝戦が行われる。

準優12Rは大会初Vへマジック2とした池田浩二が主役の座を譲らない。機良し、枠良しとなれば逆らえない。1着は鉄板級の堅さだ。次位争いは地元の上平を重視したが、良化ムードの白井や、機力上々の杉山も小差だろう。

＜1＞池田浩二 4日目はペラの形を変えていった。状態的には変わっていないかな。伸びていくことも下がることもない。元の形の方がいいかなと思ってレース後に戻したけど、また当日に乗って考える。スタートが届いていない。

＜2＞上平真二 4日目はペラが合っていなかった。合った状態なら出足の方が良くて、伸びは一緒くらいある。しっかり合わせたい。

＜3＞白井英治 少しずつ良くなっている。タイムも色がしっかりついてきたし、ターン回りも少しずつ良くなっている。行き足も悪くないけど、上に比べるともう少しの感じ。

＜4＞杉山正樹 ペラのベースが池田浩二さんと近いけど、僕の方がパンチはある。力強いし、バランスが取れて、いい感じ。

＜5＞坪井康晴 舟の向きは良かったけど、出口で思うように返ってこなかった。ペラで修正可能な範囲。足は普通で、いいところや特徴もない。このままではつまらない、エンジンを見てみるかも。

＜6＞斉藤仁 自分なりにセッティングやペラをやって雰囲気が良くなった。回ってからのつながりはいいと思う。