Eve、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』オープニングテーマ「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」のMV公開
Eveが、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』オープニングテーマ「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。
「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」は同アニメのために書き下ろした新曲だ。そのミュージックビデオは、「群青讃歌」や「花嵐」など、Eveと数多くのタッグを組んでいる”くっか”が制作したもの。全編アニメーションとなる本映像は楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる作品に仕上がった。
■Digital Single「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカ
2026年4月14日(火)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/KazenoAnthem
※TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』オープニングテーマ
■TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』
▼放送情報
・TOKYO MX：4月6日(月) 23:00〜
・BS11：4月6日(月) 23:00〜
・KBS京都：4月6日(月) 24:30〜
・サンテレビ：4月6日(月) 24:30〜
・テレビ愛知：4月6日(月) 26:05〜
・テレビ西日本：4月6日(月) 25:45〜
・北海道テレビ：4月6日(月) 26:10〜
・AT-X：4月6日(月) 23:00〜
※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います
配信：Netflix・ABEMAほか
▼主題歌
オープニングテーマ：「風のアンセム feat.suis from ヨルシカ」／Eve
エンディングテーマ：「ただ美しい呪い」／Nakamura Hak
▼STAFF
原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載)
監督：渡辺 歩
副監督：篠原 准
シリーズ構成・脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里
チーフアニメーター：中野悟史
服飾デザイン：小川 茜
小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一
美術監督：後藤亮太
美術設定：多田周平・中島美佳
色彩設計：中野尚美
撮影監督：北岡 正
編集：本田優規
音響監督：小泉紀介
音楽：北村友香
音響制作：dugout
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
アニメーション制作：BUG FILMS
▼CAST
ココ：本村玲奈
キーフリー：花江夏樹
アガット：山村響
テティア：陽木くるみ
リチェ：月城日花
オルーギオ：中村悠一
フデムシ：久野美咲
イグイーン：斎賀みつき
ほか
・公式HP：https://tongari-anime.com/
・公式X：https://x.com/tongari_anime
・本PV：https://youtu.be/0BrBWvjGmWc
▼原作
原作：白浜 鴎
連載：講談社「モーニング・ツー」にて好評連載中
コミックス：第1巻〜第15巻好評発売中
Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
関連リンク
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