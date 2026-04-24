Eveが、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』オープニングテーマ「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。

「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」は同アニメのために書き下ろした新曲だ。そのミュージックビデオは、「群青讃歌」や「花嵐」など、Eveと数多くのタッグを組んでいる”くっか”が制作したもの。全編アニメーションとなる本映像は楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる作品に仕上がった。

■Digital Single「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカ

2026年4月14日(火)配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/KazenoAnthem

※TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』オープニングテーマ

■TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』

▼放送情報

・TOKYO MX：4月6日(月) 23:00〜

・BS11：4月6日(月) 23:00〜

・KBS京都：4月6日(月) 24:30〜

・サンテレビ：4月6日(月) 24:30〜

・テレビ愛知：4月6日(月) 26:05〜

・テレビ西日本：4月6日(月) 25:45〜

・北海道テレビ：4月6日(月) 26:10〜

・AT-X：4月6日(月) 23:00〜

※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います

配信：Netflix・ABEMAほか

▼主題歌

オープニングテーマ：「風のアンセム feat.suis from ヨルシカ」／Eve

エンディングテーマ：「ただ美しい呪い」／Nakamura Hak

▼STAFF

原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載)

監督：渡辺 歩

副監督：篠原 准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川 茜

小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平・中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡 正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

▼CAST

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき

ほか

・公式HP：https://tongari-anime.com/

・公式X：https://x.com/tongari_anime

・本PV：https://youtu.be/0BrBWvjGmWc

▼原作

原作：白浜 鴎

連載：講談社「モーニング・ツー」にて好評連載中

コミックス：第1巻〜第15巻好評発売中

Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会