TBS系で放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に出演している井川遥と中条あやみのインタビューコメントが公開された。

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本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。映画『ラストマイル』やTBSドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などで知られる新井順子がプロデューサーを務める。

井川が演じるのは、田鎖兄弟と親密な関係のミステリアスな女性・足利晴子。中条は、田鎖真（岡田将生）のバディ刑事・宮藤詩織を演じる。

台本を読んだ感想について、井川は「幼い頃に両親を亡くした兄弟が警察官としてどのように事件の真相を究明していくのかが主軸にあり、また、所轄内で起こる新たな事件を解決に導いていくミステリーの要素も凝縮されていて、ストーリーの構造そのものに面白さを感じました」と振り返る。「登場人物それぞれが背負っている苦しみや悲しみがあり、そこに人間ドラマがあります」とその魅力を語った。

中条は撮影現場について「今回は青委警察署も含めてオールロケで、いわゆるスタジオセットがないんです。撮影現場に行くとすごくリアルで、空気感を肌で感じられる作品だなと思いました」と明かす。井川演じる晴子が店主を務める質屋のセットについても「本当に豪華で、一つ一つ選んで作り込まれているのが印象的でした」と語り、井川も「セットとは思えない程作り込まれていて素晴らしいので、ぜひ注目して見ていただきたいですね。台本で感じていた世界がより立体的になって助けられています」と応じた。

自身の役柄について、中条は「詩織は真面目でせっかち。仕事熱心で出世したい人であり、『信じられるのは数字だけ』と思っているような一面もあります」と説明。「そこに、一見やる気がなさそうな真がやってきて、バディを組む。そのちぐはぐさが物語のフックになっています。真とぶつかり合いながら時間を重ねるごとにバディ関係が深まり、詩織が考えてきた“警察としての正義”も少しずつ変わっていく。価値観を揺さぶられるような瞬間が印象的です」と語気を強める。

一方の井川は「元新聞記者であり、今は情報を扱う質屋の店主をしているという立場も含めて、少し外れたところにいる人物として手探りで作っています」と役作りについて明かす。「一見さんでは踏み入れないような質屋の雰囲気も含めて謎めいた感じがあるのですが、晴子自身も独り身で群れない人なので、そのドライさも出していけたら」と語り、監督からの「あえて言いにくいこともカラッと言う晴子で」というリクエストも意識しているという。

演じる上での難しさについて問われると、井川は「捜査に直接関わっているわけではなく情報を伝える立場なので、会ったことのない人物の背景や関係性を理解して話すのは難しいなと感じることもあります。自分の中で相関図を整理して、晴子ならではの推察がしっかり伝わるよう心掛けています」とコメント。中条も「強行犯係は地道な作業が多く、自分が出ていない場面のヒントも踏まえて芝居をしないといけないので見落としがないか毎回ドキドキしています（笑）」と共感しつつ、「青委署のみんなでわちゃわちゃしている時間はオフ感が出るように、監督からのリクエストを受けてギャップを意識しました」と工夫を明かした。

真と稔の兄弟関係について、井川は「真は破天荒な印象がありますが、苦しみや孤独、強い覚悟を感じて切なく感じます。一方の稔は寡黙で内に秘めたものがあり、真面目だけれどもコミュニケーションが苦手。お互いを補うように寄り添って生きてきた兄弟が思い合う姿に深い絆を感じます」と語る。中条も「詩織から見ると、やる気がなさそうに見える真と、仕事はできるけれど人と目を合わせない稔のバランスが面白いです。『どうしてこんなに優秀なのに法医学者にならないんだろう』と疑問が膨らんでいく視点もポイントだと思います」と見どころを述べた。

今回が初共演となる二人だが、中条は「井川さんのことはずっと大ファンでした。お芝居もまとっている空気感も唯一無二で。いつか共演の機会があればと思っていたのですが、すぐお話をいただいて勝手に運命だと思いました」と喜びを爆発させる。「撮影現場ではお茶目な一面もあってさらに好きになりました。私がうれしくて“喜びの舞”を踊ったら、一緒に踊ってくださって（笑）」と裏話を披露すると、井川も「あやみちゃんは太陽のように明るくて、本当にチャーミング。一緒にいると私もテンションが上がってしまうんです（笑）」と笑顔を見せ、「お互いの信頼感もあり、初日から自然に通じ合えたのでもう大丈夫！と思えました」と確かな絆をうかがわせた。

最後に視聴者に向けて、井川は「時間が止まってしまったかのように人生を送る二人の苦悩が切なく、関わるさまざまな人々にもドラマがあります。ぜひ物語全体を通して味わっていただきたらと思います」とアピール。中条は「事件を軸にしながら、復讐や憎しみ、後悔といった感情が交差する物語です。青委署のわちゃわちゃした空気と事件とのギャップも魅力ですし、キャストの皆さんのお芝居も本当に素敵。ぜひその両方を楽しんでいただけたらと思います」とメッセージを送った。

（文＝リアルサウンド編集部）