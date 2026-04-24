◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、１５位で出た宮里優作（大和ハウス工業）が２イーグル、４バーディー、２ボギーの６６をマークし通算１１アンダーでトップと２打差の７位に順位を上げた。後半８、９番を連続イーグルで締め、急浮上。「どうしちゃったんだろう。全然うんともすんとも言わなかったのに急に」と首をかしげた。

８番パー５は残り１６８ヤードの第２打をピッチングウェッジで４メートルにつけた。続く９番パー４。残り１１１ヤードから５６度のウェッジを振った２打目がピン奧を捉え、バックスピンでカップに消えた「ラッキーだった。なんとか明日につながった。最後まで集中して一つでも縮めて終わろうと決めていた。それがいい形になった」。諦めなかったご褒美が、２つ続けてやってきた。

１９９９年の日本ゴルフツーア機構（ＪＧＴＯ）発足後、２ホール連続イーグルは２０２３年プレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品（第３ラウンド６、７番）で達成したハン・リー以来３年ぶり１２例目（１１人目）。上がり２ホールでの達成は史上初となった。

第１ラウンドで日本の男子ツアー出場の女子で史上初めてアンダーパーを記録した青木瀬令奈（リシャール・ミル）と２日間同組だった。青木はこの日も７１で回りきった。「風が強かったし、下が転がらないし、距離が残っていたから、今日は難しかったと思う。アプロートとパターでセーブしていた。連日アンダーパーだから本当にすごい」と大きな刺激を受けている。

「月に１回は優勝争いをしたい。まだ４月、ギリギリ間に合うかな」。驚異の連続イーグル締めで、週末の頂上決戦に滑り込んだ。「優勝はもちろん目標だし、複数回ちゃんと勝って日本シリーズに行きたい。しばらく出ていないから」。シーズン最終戦のメジャー大会、日本シリーズＪＴカップは１３、１７年と２度制している。最後の出場は２位だった２１年。５年ぶりのカムバックが、今季のモチベーションの一つになっている。

２４年に左膝半月板を断裂した。今も細心の注意を払いながら、コースを歩く。練習も体と相談しながら。もどかしさを感じることも多いが、最善を尽くすことに変わりはない。同じ４５歳のジャスティン・ローズが４月のマスターズで２年続けて優勝争いに加わった。「あそこまで頑張っている選手がいる。アダム・スコットもそうだし、ルーカス・グローバーも。年齢のことは言っていられない」と前を向く。

「自分の中で、飛距離とかを追い求めながらトレーニングもしていきたい。ジャンボさんが言っていたから」。昨年１２月に７８歳で死去した尾崎将司さんの教えが、宮里の心で今も生きている。「飛距離を求めなくなったら、もう終わりだぞ」。向上心を失った途端に、衰退は始まる。「意識を持って常日頃からトレーニングをやっていくっていうのが、すごくもう染みているから。ジャンボイズムが僕らにもあるので」。９年ぶり８勝目へ、好位置で大会を折り返した。（高木 恵）