プロ野球元審判員の山崎夏生氏（70）が20日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。かつて激しくやり合った球界唯一の400勝投手で元ロッテ監督の“カネやん”こと金田正一さん（2019年死去、享年86）との“衝突”を振り返った。

元記録員の石井重生氏とともにゲスト出演となった山崎氏。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの平井理央（43）が務め、岡田はオープニングで「初めてプレーヤー以外の…。審判と記録員やで。『ダグアウト!!!』もえらい深いところいくね。NHKの『球辞苑』に対抗しよう思てんちゃうか？」と珍しいゲストに興味津々で、楽しく番組がスタートした。

審判員時代、「僕、（全部で）17回退場させてる」という山崎氏。なかでも激しい“衝突”となったのが、生涯8度（うち監督時代が6度）の退場経験を持つ血の気の多いカネやんだ。

「とにかく判定は絶対変えちゃいかん！っていう時代だったんでね」と山崎氏。印象に残っている抗議について聞かれると「金田さんにバカヤロー！言われたこととかね」と懐かしそうな表情で語り出した。

「80年代、90年代のパ・リーグはとにかく荒っぽかったですからね。乱闘は日常茶飯事で。退場も暴言じゃなくて暴行ばっかりだったですからね」。監督や選手に小突かれた審判員が退場を言い渡すシーンは昭和には“あるある”だ。

「いきなり“バカヤロー！”言われてね。“アンタほどバカじゃない”って言い返して。私も失礼だったんですけどね。翌日、嫌だったけどね、練習に行ったんですよ、あえて。次の日の試合前に練習に行って“言いたいことは言わせよう”思ってね。そしたら金田さんが寄って来て“お前、大学出てたんか”言ってね。“バカヤロー！って言って悪かった。へたくそ！言えば良かった”って。試合前にもう一度退場させようかなと思って」と笑わせていた。

山崎氏は1982年から2010年までの29シーズンにわたって審判員を務め、1451試合に出場。石井氏は1970年から2011年まで42シーズンで1634試合の記録員を務めた。