〈北中米W杯〉「イランの代わりにイタリア？」トランプ側近案の“裏ルート出場”説浮上でホワイトハウスを直撃

世界最大のスポーツイベントに、政治介入の足音が忍び寄っている。6月に開催される北中米ワールドカップ2026でイラン不参加の可能性が囁かれる中、米政府から代替としてイタリアの出場を推す案が浮上した。常識では考えにくいこの構想の裏側には、どのような力学が働いているのか。

「仮にイラン辞退なら同じアジアから…」代替出場で候補となる意外な国

なぜ数ある国の中でイタリアなのか？

2026年6月に開催される北中米W杯をめぐり、「イラン代表の代替としてイタリア代表を出場させる」という異例の提案が報じられ、波紋を広げている。この話題は一見突飛に見えるが、背景には「国際政治」と「サッカー」の複雑な関係がある。

まず発端となったのは、中東情勢の緊迫化だ。報道によれば、イランはすでに本大会出場を決めているものの、アメリカとイスラエルを巡る軍事的緊張の高まりにより、大会参加そのものが不透明視されている。実際、イラン側は試合会場をアメリカからメキシコへ変更するよう求めたが、FIFAはこれを認めていない。

このように、安全保障や外交問題がスポーツイベントに直接影響を与える状況が、今回の議論の出発点となっている。

こうした中で浮上したのが、イタリア代表の“代替出場案”だ。これはアメリカのドナルド・トランプ大統領の側近が提案したとされるが、イランが不参加となった場合に備えた“政治的な打診”とされる。提案者自身がイタリア出身であることに加え、現在緊張状態にある米伊関係の改善を狙う意図も指摘されている。 こうしたアメリカ政府の提案にはSNS上でも多くの批判の声が上がった。

「イランよりイタリアの方を多くの人は見たいだろうが イタリア自体は代替で出てプライドが保てるのか？」

「仮にイランを辞退させるとしてもそれなら同じアジアから補填するのが筋だろ。まあその場合はUAEになるんだが笑」

「こういう報道は一度冷静に見た方がいいね。FIFAのルールと実際の運営を考えると、簡単に起きる話ではなさそう」

では、なぜ数ある国の中でイタリアなのか。最大の理由はW杯不出場国の中でFIFAランキング最上位国であることからもわかるとおり競技的な格だろう。イタリア代表はワールドカップ優勝4回を誇る伝統国であり、本来なら常連国と見なされる存在だ。しかし近年は予選で苦戦し、今回もプレーオフで敗れて3大会連続で本大会出場を逃している。

つまり「実力と実績は十分だが、出場権を逃した強豪」であり、代替枠としては“見栄え”が良いという事情がある。また、アメリカ開催の大会において欧州の人気国を加えることは、商業的価値の向上という側面でも魅力的と考えられる。

特定国の出場を政府関係者が働きかける事例は極めて異例

もっとも、この案が実現する可能性は極めて低い。最大の理由は、ワールドカップの出場枠が厳格な予選制度に基づいて決まっている点だ。仮にイランが出場できなくなった場合でも、通常は同じアジア枠内での繰り上げや再選考が検討されるのが筋であり、欧州の敗退国を“政治判断で追加する”ことは大会の公平性を大きく損なう。

また、FIFA会長は現時点でイランの出場に強い自信を示しており、代替案そのものが想定外である可能性も高い。

さらに、スポーツと政治の距離という観点も重要だ。オリンピックやサッカーでは歴史的に政治的介入が問題視されてきたが、今回のように特定国の出場を政府関係者が働きかける事例は極めて異例であり、FIFAの統治原則とも相容れない。

集英社オンラインは米ホワイトハウスに「イランの代替でのイタリアの出場の提案」に関する質問状を送ったが、期日までに回答がなかった。

総じて今回の騒動は、「もしも」のシナリオに政治的思惑が重なった結果と言える。イラン情勢という現実的な不確実性がある一方で、イタリア案はあくまで非公式かつ象徴的な提案にとどまる可能性が高い。

平和の祭典とされるサッカーの世界的イベントであっても、国際政治の影響を完全に切り離すことは難しい。その現実を示した一件だが、少なくとも大会の枠組みそのものが大きく変わる可能性は低いと見るのが妥当だろう。

取材・文／集英社オンライン編集部